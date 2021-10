Tendências para o outono? O bling dos anos 60 está de volta

Todos precisamos de uma grande festa em 2021 e esta tendência recua aos tempos em que um look brilhava mais do que a própria sala, como aconteceu com Simone Oliveira no palco do Festival da Canção de 1964. Aposte em conjuntos cobertos de lantejoulas, missangas, canutilhos e lurex, em tons dourados, prateados, pretos e até em cores mais claras.