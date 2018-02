O dia do casamento é, para muitas, o dia mais importante das suas vidas e, para todas, o dia em que querem ser as mais bonitas da festa. Para ajudar nesta missão, a Intropia acaba de lançar a segunda coleção Intropia Atelier. A ideia para esta coleção surgiu após a marca ter percebido que muitas mulheres escolhiam vestidos das coleções Intropia para o dia do seu casamento.

Os vestidos foram desenhados por Alejandra Valero, inspirados nas suas viagens, e, por esse motivo, as sete peças têm nomes de locais: Alhambra, Ascot, Olympia, Provenza, Sintra, Toscana e Windsor. "Estes desenhos não respondem a uma moda ou a uma tendência, mas sim a uma forma de ser", afirma a designer em comunicado à imprensa. A coleção destina-se a uma noiva urbana, livre, segura de si mesma, natural e espontânea, mas que valoriza os pormenores.

As peças estão inseridas na gama de marfins e brancos e têm diversos elementos florais trabalhados em algodão, tule bordado em fio, plumas, rendilhados e toques de dourado e verde. Cada peça ronda os €800 e a coleção está disponível nas lojas Intropia e em pontos multimarca de toda a Europa.