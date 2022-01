Feminist Futures Festival, a cultura contra a desigualdade para ver no D. Maria

Até 29 de janeiro, o Teatro Nacional D.Maria II recebe o Feminist Futures Festival, organizado em parceria com a Maison de la Culture d’Amiens, em França.

Ao longo da semana, o D.Maria II receberá quatro espetáculos de artistas nacionais e internacionais: Terra Nullius, de Paula Diogo, apresentado pela primeira vez em Lisboa em 2020; Permanent Destruction - The SK Concert, um espetáculo de Naomi Velissariou (Grécia, Bélgica e Países Baixos); Same Same & Different, da coreógrafa e performer polaca Agata Maszkiewicz; e Spare Time Work, das artistas belgas buren. A estes juntam-se seis atividades da Feminist School – conversas, visitas guiadas, performances, workshops - que pretendem oferecer momentos de reflexão e troca de ideias sobre o feminismo.

Espetáculo Terra Nullius Foto: Filipe Ferreira

O festival insere-se na apap – Feminist Futures, uma rede criada há 20 anos que reúne onze instituições de onze países diferentes. Financiado pelo programa Europa Criativa da União Europeia, tem como objetivo abordar a desigualdade nas artes performativas contemporâneas, usando o feminismo interseccional para encontrar respostas estruturais concretas e promover uma maior consciência pública sobre diferentes temas.



O programa completo e outras informações estão disponíveis aqui.