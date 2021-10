O casamento milionário da filha de Bill Gates

O casamento teve lugar na propriedade de Jennifer Gates, em Westchester, Nova Iorque, que lhe foi oferecida pelo pai quando esta se formou em 2018, assegura o site da revista Madame Figaro. Porém, houve uma cerimónia muçulmana mais pequena no dia anterior, de acordo com as crenças religiosas de Nayel Nassar, atleta de hipismo.

Jennifer Gates e Nayel Nassar. Foto: @allanzepedaphoto

Jennifer, de 25 anos, e Nayel, de 30, conheceram-se em 2016 por causa do desporto equestre, uma paixões comuns do casal.

A noiva envergava um longo vestido de tule da designer Vera Wang, de manga comprida e com bordados. Já Melinda Gates escolheu um vestido cor de vinho e Bill um fato escuro com laço, segundo o jornal Daily Mail.

Como manda a tradição, a primeira dança de Jennifer foi com o pai, que abriu a pista ao som de Elton John com Can you feel the love tonight.

O casal já tinha anunciado o noivado no ano passado, em janeiro, com uma publicação no Instagram. "Nayel Nassar, és único. Deixaste-me sem chão este fim de semana", lê-se na descrição do post. "Não posso esperar por passar o resto das nossas vidas a aprender, crescer, rir e amar juntos. Sim um milhão de vezes".