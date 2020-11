O que faz de Juliana Bezerra das marcas portuguesas mais desejadas?

número 2B da rua Gonçalves Zarco, no Restelo, foi idealizado com a identidade de Juliana Bezerra mas com um toque mágico da decoradora de interiores. A luz entra por aqui adentro de forma natural e despretensiosa, iluminando as peças, que se encontram em mostruários, no balcão e em gavetas. "Sempre tive esta ideia comigo, e depois de encontrar este espaço, que era maior do que eu esperava, pensei em cada um dos espaços. Há um reservado para momentos de criação, outro para ter conversas mais privadas com clientes, para noivas que queiram experimentar o vestido com vários brincos ou namorados que procuram um anel de noivado, por exemplo" conta,Tanto na cave, onde a joalheira recebe os clientes de forma mais privada (por exemplo, para conversar sobre um anel de noivado) como no piso térreo,. Uma amante da natureza, Juliana idealizou o espaço o mais minimalista possível mas com um toque muito seu: flores de todos os géneros, livros sobre. "Há muitos anos que a Natureza guia o meu trabalho. Eu vou a um supermercado, vejo um cogumelo bonito e diferente e compro porque aquela textura, cor ou forma me encantou! Guardo muitas vezes folhas, flores ou frutas para ver como as suas formas evoluem ao longo do tempo, às vezes ficam mais bonitos ou não. É um processo natural para mim, essa busca incessante é uma coisa que vive em mim" explica, sobre o processo criativo que leva à forma das peças.Apaixonada pela joalharia e com um espírito empreendedor que a acompanha desde pequena, Juliana Bezerra lançou-se napouco depois de ter trocado o Brasil por Portugal, há quinze anos. No início vendia as suas próprias peças pelas redes sociais, mas não tardou até juntar-se num atelier com Ana Sales, Mafalda Maia e Sónia Adónis, suas amigas. Hoje, este nova morada é um sonho tornado realidade, e é onde toda a magia acontece. É aqui que, por exemplo, estão a ser criadas as peças da nova coleção, inspirada naPor agira, Juliana acaba de lançar uma coleção cápsula com a influencer Drizinha, de onde sairam sete brincos unitários, que são perfeitos para usar em conjuntos de dois ou três.