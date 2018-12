A black carpet dos Globos de Ouro

A cerimónia dos Globos de Ouro 2018, logo a abrir o ano a 7 de janeiro, foi muito mais do que uma festa de entrega de prémios de cinema. Foi a confirmação de que Hollywood e a indústria do entretenimento então em mudança. Os movimentos #MeToo e #TimesUp foram tão protagonistas deste evento como todos os participantes. As atrizes vestiram todas preto e fizeram-se acompanhar por mulheres ativistas. A passadeira vermelha foi tingida por inúmeras sombras de negro unidas em sinal de protesto pelos direitos das mulheres e contra a discriminação e o assédio. Uma cerimónia dos Globos de Ouro para a História.

Casamento de Harry e Meghan

Este ano foi especialmente preenchido em acontecimentos da realeza e no topo estão dois casamentos na Casa Real que tiveram toda a pompa e circunstância a que têm direito. Mas mais do que a boda da princesa Eugenie com Jack Brooksbank foi o casamento do príncipe Harry com Meghan Markle que captou as atenções do mundo. Um dos membros mais populares da família real e uma atriz americana, birracial e divorciada escreveram uma curta, mas poderosa história de amor que conquistou o público. A 19 de maio o Castelo de Windsor foi o cenário de um casamento que fez história e juntou a realeza e o mundo do espetáculo. Um dos segredos mais bem guardados deste dia foi o vestido da noiva, assinado por Clare Waight Keller, a criadora britânica à frente da casa Givenchy.

A exposição de 2018 do Costume Institute

Todos os anos o Costume Institute, do Metropolitan Museum de Nova Iorque inaugura a sua grande exposição de Moda no início de maio. A edição americana da revista Vogue transformou o evento de abertura da exposição num poderosa angariação de fundos e num dos maiores acontecimentos sociais do ano. A exposição e 2018 com o nome Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination uniu o universo da moda ao da Igreja Católica e até contou com peças do Museu do Vaticano. Esta mostra esteve aberta ao público entre 10 de maio e 8 de outubro e tornou-se na mais visitada de sempre do Metropolitan Museum com 1 659 647 visitantes, ultrapassando a exposição recordista desde 1978, Tresures of Tutankhamun. Entretanto, a exposição de 2019 já tem tema.

A rainha Isabel II na London Fashion Week

O novato criador de moda Richard Quinn teve no seu desfile, em março de 2018, durante a semana de Moda de Londres, um privilégio que nunca outro designer tinha tido: a rainha Isabel II na primeira fila. A monarca criou o prémio Isabel II para o Design Britânico e o vencedor é escolhido pela Casa Real e pelo British Fashion Council. Richard Quinn foi o primeiro vencedor e teve uma front row de luxo, uma vez que ao lado de Isabel II estava, nada mais nada menos, do que Anna Wintour.

50 anos de Ralph Lauren

A história da Moda norte-americana não se escreve sem o nome Ralph Lauren. A marca é uma referência no panorama cultural americano e celebrou este ano 50 anos de existência. Em junho, Ralph Lauren foi homenageado pelo CFDA (Council of Fashion Designers of America) e em setembro fez um desfile de aniversário que contou com inúmeros convidados de luxo e clientes da marca.

Versace comprada pela Michael Kors

A Moda é um negócio bastante poderoso. Este verão, quando a Micahel Kors e a Versace foram notícia não se falou de novas coleções ou contratações, mas sim deste lado empresarial. O Grupo Michael Kors comprou a marca italiana Versace, depois de no ano anterior ter também comprado a marca de calçado Jimmy Choo. A Versace sempre se definiu como uma marca familiar italiana e abriu recentemente loja em Lisboa, na Avenida da Liberdade.

Documentário de homenagem a McQueen

Um dos maiores génios do mundo da Moda, Alexander McQueen teve uma carreira sem igual e pôs termo à própria vida em 2010, aos 40 anos de idade. Em 2018 foi lançado o documentário McQueen, que presta homenagem a um criador único. A Máxima entrevistou os realizadores.

Virgil Abloh, o senhor de quem se fala

Natural de Chicago (Estados Unidos da América), filho de pais imigrantes do Gana e formado em engenharia civil, Virgil Abloh começou a sua carreira criativa ao lado de Kanye West e foi um dos nomes mais falados no universo da Moda em 2018. Começou a sua própria marca (feminina e masculina), a Off-White, com um conceito muito próprio que consistia em combinar luxo e streetwear, seguiram-se inúmeras colaborações (e não apenas na área da moda) e este ano o criador foi apresentado como o novo diretor criativo da linha masculina da Louis Vuitton. A primeira coleção foi apresentada em junho, em Paris, com muita expectativa e vários convidados conhecidos.

O casamento de Marta Ortega

Muito mais do que a herdeira do império Inditex, Marta Ortega é o futuro do gigante espanhol e casou-se a 16 de novembro com Carlos Torretta. A festa foi luxuosa e rodeada de secretismo, mas foi possível ver os quatro looks que a noiva usou, todos assinados por Pierpaolo Piccioli, criador da à frente da casa Valentino.

A morte de Hubert de Givenchy

Apesar de estar afastado do design há muitos anos, o mundo da Moda perdeu, definitivamente, o último dos grandes criadores do século XX. Hubert de Givenchy faleceu a 10 de março de 2018, curiosamente num ano especialmente brilhante para a sua maison.

A praia da Chanel e o bailado de Dior

Na mais recente semana de Moda de Paris (primavera/verão 2019) a casa Chanel criou uma praia no Grand Palais e a Christian Dior apresentou a coleção num espetáculo de bailado com chuva de pétalas. O desfile/espetáculo já foi referido como uma das tendências da próxima estação.

A tour de estilo de Michelle Obama

Depois de percorrer os Estados Unidos, Michelle Obama seguirá para a Europa. A antiga primeira dama americana não está em campanha, mas sim a promover o seu muito anunciado livro autobiográfico Becoming. Michelle tornou-se uma referência de estilo no seu país enquanto primeira dama, tanto a usar criadores de referência como a dar palco a jovens talentos. Nos eventos de promoção do livro os looks da autora não são descurados e a sua stylist, Meredith Koop, é mesmo apontada como uma das suas armas secretas.