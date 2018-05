Nascida e criada na zona sul de Chicago, Michelle Obama passou por muito até chegar ao endereço mais famoso do mundo, a Casa Branca. Das dificuldades na Universidade de Princeton, por ser uma mulher ‘negra’ num ‘mundo de brancos’ e por ser a primeira da família a ter uma formação superior, à formação em Harvard, passando pelos anos como executiva, em que tinha de equilibrar as exigências da maternidade e o trabalho. Tudo é revelado no seu primeiro livro, Becoming – A Minha História, no qual a antiga primeira-dama dos Estados Unidos da América conta como viveu, nas suas próprias palavras, descrevendo triunfos e deceções.

Michelle Obama revelou agora a capa do seu livro, cuja publicação mundial está marcada para 13 de novembro de 2018. A fotografia de capa foi tirada pelo fotógrafo Miller Mobley, numa sessão fotográfica realizada no início deste ano, em Washington D.C. O design da capa foi feito por Christopher Brand, vice-presidente e diretor criativo da Crown Publishing Group.

"Estou muito feliz por partilhar convosco a capa de Becoming. O processo de escrita do livro tem sido profundamente pessoal e muito elucidativo para mim. Enquanto me preparo para o lançamento de Becoming neste outono, espero que os meus leitores também reflitam sobre a sua própria história, o que os ajudará por certo a tornarem-se a pessoa que aspiram ser. A vossa história é o que têm, o que terão sempre. É um valor que detêm", conta Michelle Obama, em comunicado à imprensa.