Marta Ortega casou-se com Carlos Torretta numa cerimónia civil foi tão discreta quanto o seu namoro de 2 anos. A festa foi reservada a apenas 50 convidados, sobretudo familiares e amigos próximos, e decorreu na casa do próprio Amancio Ortega, na Corunha.

Carlos Toretta, de 34 anos, é filho do designer argentino Roberto Torretta e é conhecido por gerir a carreira de nomes como Kendall Jenner e Adriana Lima numa das maiores agências de talentos do mundo, The Society Model Management.

Marta Ortega escolheu um vestido exclusivamente feito para si pela italiana Valentino com um design sofisticado e moderno, assinado pelo diretor criativo da marca, Pierpaolo Picciolo e com um design romântico, mas leve, reflexo da personalidade da noiva. Também o véu e as pequenas flores presentes no penteado da noiva se destacaram pela sua delicadeza.

As fotografias da cerimónia ficaram a cargo do fotógrafo de moda alemão Peter Lindbergh e o bouquet de flores foi responsabilidade do francês Thierry Boutemy, que disse ter-se inspirado nas cores da natureza galega. Também Chris Martin, dos Coldplay, cantou durante o copo de água do casal.

Este foi o segundo casamento da herdeira do Império Inditex, que se divorciou em 2015 do seu primeiro marido, Sergio Moya, com quem esteve casada três anos.