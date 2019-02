George Clooney compara Meghan Markle a princesa Diana

O ator, que está neste momento a promover a sua nova série, Catch-22, que estreia na plataforma Hulu em maio, deu uma entrevista à revista australiana Who, na qual comentou a forma como Meghan Markle tem sido tratada desde que faz parte da família real britânica. "Estão a persegui-la e a difamá-la". George Clooney comparou o cyberbullying que Meghan sofre à forma como Diana foi tratada depois de se tornou na princesa de Gales: "A Meghan é uma mulher grávida de sete meses e está a ser assediada da mesma maneira que Diana foi. A história está a repetir-se e todos sabemos como termina", disse o ator, referindo-se ao acidente de carro que, em 1997, vitimou a princesa.

Uma vez que George e Amal Clooney fazem parte do círculo de amigos de Harry e Meghan, fala-se na hipótese de o ator pode vir a ser padrinho do bebé dos duques de Sussex, no entanto, George negou as afirmações: "Sou pai de gémeos, acho que já lido com demasiadas coisas ao mesmo tempo".

George Clooney não é a primeira personalidade a interceder pela duquesa de Sussex: a tenista Serena Williams, outra das convidadas do casamento real e uma das melhores amigas de Meghan, também defendeu a amiga de alguns ataques à sua personalidade.