Trump em Londres: três dias de encontros e polémicas

A recepção britânica para o Presidente dos Estados Unidos podia ter sido mais calorosa. Com a mulher Melania Trump ao seu lado, Donald Trump foi recebido com 82 salvas de canhão assim que chegou ao Palácio de Buckingham acompanhado do Príncipe Carlos e da sua mulher, Camila Parker Bowles. Em seguida a anfitriã, rainha Isabel II encontrou o chefe de Estado para um almoço privado, parte das atividades da cerimónia de boas vindas.

Depois do almoço, a rainha mostrou peças da coleção real de arte aos visitantes, enfatizando aquelas que tiveram relevância histórica para as duas nações e ofereceu um livro datado de 1959 de Churchill sobre a II Guerra Mundial. Melania, que não se curvou para cumprimentar a rainha, recebeu uma caixa de prata.

Em seguida, Trump visitou a Abadia de Westminster, onde depositou flores, e seguiu para um chá em Clarence House com o príncipe Carlos e Camila. À noite, a rainha ofereceu um banquete de gala no Palácio de Buckingham para cerca de 170 convidados, entre eles o Príncipe William e Kate Middleton, e também o príncipe Harry que não se fez acompanhar por Meghan Markle, criticada por Trump antes de sua visita.

Hoje, a primeira-ministra britânica, Theresa May, encontrou-se com Trump para um almoço de negócios com empresários dos dois países, seguindo para uma conferência de imprensa. À noite, o Presidente norte-americano oferecerá um jantar de agradecimento na residência oficial do Embaixador dos EUA, onde o príncipe Carlos vai participar representando a rainha.