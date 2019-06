Melania Trump não se curva para cumprimentar rainha Isabel II

A chegada de Trump e Melania aconteceu com grande alarido no Palácio de Buckingham, recebidos pelo príncipe Carlos e a mulher, Camila.

O príncipe Carlos e o Presidente entraram juntos no palácio, seguidos por Camila e Melania, ambas vestidas de branco com chapéus a condizer. Trump foi escoltado até à rainha, que estava vestida de azul turquesa. Ao chegar junto da monarca, Donald Trump deu um aperto de mão e um beijo tradicional, um gesto que foi repetido pela sua mulher, que contrariamente a ele, não se curvou para cumprimentar a rainha da Inglaterra.

Depois das reações, o site da família real já veio explicar que esta não foi uma quebra de protocolo. "Não há código de conduta quando se conhece a rainha ou um membro da família real, mas muitas pessoas respeitam a tradição", diz o artigo. Segundo o costume, "os homens baixam a cabeça enquanto as mulheres fazem um pequeno arco".

Este primeiro dia de visita contou com um almoço com Isabel II no interior do palácio e terminará com um banquete que contará com a presença do duque e da duquesa de Cambridge.