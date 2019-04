O mistério da sala mais importante do Palácio de Buckingham

Com paredes históricas, que testemunharam acontecimentos e reuniões-chave ao longo de várias gerações, a 'Sala 1844' ganhou o nome por ter sido propositadamente redecorada naquele ano para receber o czar Nicolau I da Rússia. Hoje, é aqui que a rainha Isabel II e a família real recebem as visitas mais ilustres, como Michelle e Barack Obama, o presidente da China, Xi Jinping, ou Angelina Jolie.

A sala está decorada com pompa e circunstância, entre seda azul do século XIX, móveis dourados, castiçais, retratos de George IV e Frederico, duque de Iorque ou uma mesa neoclássica. As paredes estão forradas com papel de parede vermelho que substituiu o azul original de 1844.

Em 2009, o jornal britânico The Telegraph descreveu a rotina da rainha quando recebe um convidado na icónica sala: Isabel II toca a uma campainha, o convidado é anunciado, entra e passa 10 minutos sozinho com a rainha, sendo depois acompanhado à saída por cinco dos seus funcionários.

Embora o nome 'Sala de 1844' remeta ao passado, em pleno século XXI, esta divisão permanece relevante.