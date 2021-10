'The Crown' recria polémica entrevista em que Diana assume traição

Os fãs de The Crown podem esperar boas notícias para a quinta temporada, sobretudo se forem admiradores da princesa Diana. Neste novo capítulo, poderá haver um episódio inteiro dedicado à infame entrevista que a princesa Diana deu ao jornalista Martin Bashir no programa Panorama da BBC, e que recentemente voltou a ser notícia. Nesta entrevista, Diana diz a famosa frase: "Neste casamento eramos três, o que se tornou um pouco lotado", referindo-se ao caso amoroso entre Camilla e Carlos, na altura ainda seu marido. Ao longo da entrevista, Diana fez subtis referências às múltiplas traições porque o casal real passou.

De acordo com o tablóide The Sun, a Netflix gastou milhões neste episódio em particular, que retrata aquela que foi considerada por muitos a entrevista que levou Diana de Gales a afastar-se ainda mais da família real e a isolar-se, sendo que pouco depois perdeu os títulos reais que lhe davam proteção e segurança. A entrevista aconteceu em 1995, o divórcio oficializou-se em agosto de 1996 e Diana acabaria por morrer um ano depois, num trágico acidente de automóvel.







A polémica em torno da entrevista ao Panorama voltou a explodir no início deste ano, quando uma investigação independente do antigo juiz Lord Dyson descobriu que a BBC "ficou aquém dos seus altos padrões de integridade e transparência." A investigação pôs a nu que Bashir falsificou documentos para obter a entrevista. Bashir desculpou-se, mas afirmou continuar "orgulhoso" da entrevista.

Ainda assim, a BBC pediu desculpas ao marido de Diana, Carlos, príncipe de Gales, aos filhos William e Harry, os duques de Cambridge e Sussex e ao irmão Charles Spencer. "A entrevista foi uma grande contribuição para piorar a relação dos meus pais e desde então tem prejudicado inúmeras outras pessoas ", disse William numa declaração em vídeo, na altura.

Harry uniu-se ao irmão, dizendo mesmo que a entrevista foi uma das razões que conduziu ao desfecho sombrio da mãe. "A nossa mãe perdeu a vida por causa disto e nada mudou. Ao proteger o seu legado, protegemos todos, e defendemos a dignidade com que viveu a sua vida. Recordemos quem ela era e o que ela representava". Ironicamente, Harry e Meghan estabeleceram recentemente um contrato de vários anos com a Netflix, ficando responsáveis por documentários, longas-metragens e séries infantis.

A 5ª temporada de The Crown deverá ser transmitida em novembro de 2022, com Elizabeth Debicki no papel da princesa Diana. Ao mesmo tempo, está prestes a estrear Spencer, o biopoic que coloca Kristen Stewart no papel da princesa e que está a dividir a crítica.