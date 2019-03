Zac Posen partilha imagem inédita da princesa Eugenie com o seu vestido de casamento

O vestido em seda que a neta da rainha Isabel II usou depois da cerimónia de casamento foi inspirado na beleza de Windsor e desenhado por Zac Posen.

Para felicitar a princesa pelos seus 29 anos, o criador publicou uma fotografia ajoelhado atrás de Eugenie enquanto segura na cauda do vestido: "no ano passado conheci uma jovem com uma elegância natural, um humor sofisticado e um coração de ouro. É incrível que ela use os seus privilégios para ajudar o mundo e o povo com o seu projeto 'The Collective Anti-Slavery'. Feliz aniversário, princesa Eugenie!", escreveu Zac.

As peças de roupa usadas no casamento de Eugenie com Jack Brooksbank estão atualmente em exposição no Castelo de Windsor.