Jane Fonda dá o conselho perfeito para continuar a ter bom sexo depois dos 50

Jane Fonda em 1985, em Los Angeles, quando ficou conhecida pelos seus vídeos de Fitness. Foto: Getty Images

Jane Fonda,, esteve recentemente em Cannes a participar no festival de cinema, e a propósito dessa momento deu uma The Telegraph , na qual falou de tudo sem preconceitos ou filtros. Desdee o ganhar oNa realidade, Jane tem sido uma: conseguiu, ter, livrar-se da prisão no dia em que foialém disso, liderou uma autênticae transformou a sua figura octogenária em porta estandarte para o envelhecimento saudável.Nesta recente entrevista que deu, falou sem qualquer constrangimento acerca do seude forma a mostrar como osna qualidade de vida de uma pessoa. E pelo meio da conversa, Fonda deu alguns dos melhores conselhos sobre relacionamentos na velhice. ". Especialmente se quiser.", revelou.Já há uns meses, Jane Fonda fez alusão ao exercício, já que este fazia parte de sua terapia contra o cancro: "O médico disse-me que o. Caminhar. E eu tenho andado. Bem cedinho antes de começar o calor. Também".Ao The Telegraph, a atriz disse:"Quando você tem a minha idade, tem que se. Pode fazer exatamente as mesmas coisas, mas devagar. Quando eu uso pesos, eles são. Mas ainda os levanto. Eu... rosas, laranjas, amarelos e turquesas, o que os torna mais agradáveis de levantar."E continua, explicando: "Mas eu obrigo-me a fazer isso, porque faz a diferença, não só no meu corpo, mas também no meu cérebro. (...) Quando se é mais velho, há que continuar a movimentar-se,e mantendo os, porque isso realmente faz a diferença."A estrela que um dia revolucionou a comunidade feminina com os seuscontinua a representar um. "Fechei a loja lá em baixo [referindo-se ao]. Não saio mais com ninguém,", declarou ela durante a promoção do Clube do Livro, filme em que interpretou uma das quatro amigas cuja vida sexual reaviva após a leitura de um romance erótico.Já aos 70 anos, ela não teve problemas em admitir que. ". Era principalmente sobre o processo de envelhecimento, mas tinha capítulos sobre sexo., incluindo um casal com mais de 100 anos. Tudo é diferente nessa idade. E posso falar sobre isso porque tenho 80 anos., principalmente se o homem for mais velho também. Mas o planeamento pode ser muito erótico. E ao mesmo tempo, porquee sentimentos e", declarou.Hoje, após a frase que chocou muitos, de que, Jane Fonda acrescentou: "Você quase que tem de conseguir pôr as pernas na cabeça, certo? Eu ainda consigo fazer isso." Na prática, o que ela quer dizer é quepara todos os aspetos da nossa vida. E o mais curioso é que os seus treinos começaram já na maturidade: "Eu. Antes de começar, sentia que estava a desmoronar. Por isso,. Basta começar a fazê-lo", aconselha.E Jane Fonda ainda remete para as muitas. Por exemplo, em coisas tão simples comocom agilidade,sem medo de se curvar,sem medo de ter que olhar por cima do ombro, etc E outro ponto importantíssimo que refere é a: "há que manter o coração forte, para.".