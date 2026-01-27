Paula de Magalhães: "Achava impossível furar o mercado da representação. Lisboa parecia-me muito grande e distante"

O que querias ser quando eras criança?

Sonhava ser uma exploradora do BBC Vida Selvagem. O mundo animal sempre me fascinou e queria muito andar pelos cantos mais recônditos do planeta a observar e a estudar espécies.

Ter irmãos moldou-te de que formas?

Ser irmã do meio foi um pouco ingrato. Por um lado, não podia fazer as mesmas coisas que o meu irmão mais velho. Mas também não era tão mimada como a minha irmã mais nova [a atriz e influenciadora digital Bruna de Magalhães]. Acho que todos os irmãos do meio concordam que é uma posição difícil de ocupar. Porém, ser irmã mais velha da minha irmã, com quem tenho uma ligação mais forte e profunda, foi incrível. Somos muito diferentes e aprendemos muito uma com a outra. Ela tem vários aspetos que me fascinam e que admiro. Fazemos muitas aventuras.

Estudaste e exerceste Enfermagem Veterinária. Por que motivo não te atiraste logo para a representação?

Durante a minha infância, em Vizela, não acreditava ser possível furar o mercado da representação, ter sucesso e fazer vida disso. Lisboa parecia-me muito grande e distante. Para piorar, os meus pais nunca gostaram da capital e, por isso, não vínhamos cá, o que tornava tudo ainda mais assustador. Quando chegou a altura de ir para a universidade, optei por uma área segura, dita normal. Naquela altura, ser atriz não era mesmo uma opção.

O que é que os 30 te trouxeram que não tinhas nos 20?

Adorei fazer 30 anos. Sempre pareci mais nova - e continuo, fisicamente, a parecer - então, era comum ser tratada com condescendência. Cheguei a passar por uma crise, aos 25 anos, por sentir que estava presa num corpo de adolescente. Quando fiz 30 assumi a minha força. Foi como se me tivesse afirmado pela primeira vez como muIher, deixando a menina de lado. Os 30 deram-me muita confiança, acima de tudo.

A ideia de envelhecer assusta-te?

Não, mas não vou negar que quero fazê-lo bem. Sou muito consciente em relação à minha saúde, à importância de comer bem e de ter hábitos saudáveis. O nosso corpo é o nosso templo, e tratá-lo mal é autodestrutivo. Não suporto essa ideia porque gosto muito de mim. Estou curiosa para vir a conhecer as minhas versões futuras. Enquanto atriz, a idade só me vai enriquecer.

Quais são os teus maiores medos?

Tenho medo de chegar a velhinha e perceber que não fui feliz. Fui uma criança responsável, mas rebelde. Essa rebeldia veio de saber bem o que queria. Deixei muito poucas vezes que me influenciassem. Sou apaixonada e intensa. Gosto de viver a vida dessa forma, faz-me sentir viva. Tenho medo de, um dia, desapaixonar-me da vida. E tenho medo da solidão, também. É o meu bicho-papão da velhice.

Quais são os teus passatempos preferidos?

Adoro estar na natureza, fazer caminhadas. Sinto-me muito tranquila quando vou para Sintra, adoro as praias de Colares. Também gosto de maratonas de filmes: um fim de semana fechada em casa a ver filmes no sofá, com pijama e manta, a chover lá fora e a encomendar comida.

Numa sexta-feira à noite, preferes convívio com amigos ou ver filmes no sofá?

Ver um filme no sofá, sem dúvida. Sempre fui muito caseira e agora estou ainda mais. Sou Caranguejo de signo e adoro conforto. No limite, gosto de conviver na casa de amigos.

O que mais te entusiasma no futuro?

Não sou muito de pensar no futuro mais distante. Não sei como será a minha vida daqui a 10 anos. Acho que o mais difícil, hoje, é viver o presente. As pessoas estão muito focadas ou no passado - a viver e a reviver traumas -, ou no futuro. Prefiro viver em tempo real. Aproveitar o dia de hoje e planear o amanhã com disponibilidade para o imprevisto.

Entrevista originalmente publicada na edição de aniversário da Máxima, novembro de 2025.