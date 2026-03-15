Moda / Tendências15 de março de 2026 às 22:27 Safiya Ayoob
Red carpet Óscares 2026. Os melhores looks e as desilusões da noite
Antes da cerimónia que celebra o melhor do cinema, Hollywood volta a transformar-se numa passerelle de alta-costura - de Jessie Buckley a Isabel Zuaa, reunimos os visuais que mais deram que falar nesta edição.
1 de 44 / Elle Fanning em Givenchy
2 de 44 / Kristen Wiig em Elie Saab
3 de 44 / Inga Ibsdotter Lilleaas em Loewe
4 de 44 / Demi Moore em Gucci
5 de 44 / Zoe Saldana em Saint Laurent
6 de 44 / Isabél Zuaa
7 de 44 / Ginnifer Goodwin em Monse
8 de 44 / Charithra Chandran em Miss Sohee
9 de 44 / Rose Byrne em Christian Dior
10 de 44 / Barbie Ferreira em GapStudi
11 de 44 / Ariana Greenblatt
12 de 44 / Bella Thorne
13 de 44 / Felicity Jones em Prada
14 de 44 / Bruna Marquezine em Gucci
15 de 44 / Jessie Buckley em Chanel
16 de 44 / Renate Reinsve em Louis Vuitton
17 de 44 / Alicia Silverstone
18 de 44 / Mckenna Grace em Vera Wang
19 de 44 / Chase Infiniti em Louis Vuitton
20 de 44 / Audrey Nuna em Thom Browne
21 de 44 / Ryan Destiny em Ami Paris
22 de 44 / Daphne Zuniga
23 de 44 / Jayme Lawson em Loewe
24 de 44 / Odessa A'zion em Valentino
25 de 44 / EJAE em Dior
26 de 44 / Heidi Klum em Chrome Hearts
27 de 44 / Chloé Zhao em Gabriela Hearst
28 de 44 / Sigourney Weaver
29 de 44 / Kathy Bates
30 de 44 / Nicole Kidman em Chanel
31 de 44 / Emma Stone em Louis Vuitton
32 de 44 / Teyana Taylor em Chanel
33 de 44 / Kate Hudson em Armani Privé
34 de 44 / Ava DuVernay em Pomellato
35 de 44 / Melissa McCarthy
36 de 44 / Kirsten Dunst em Celine
37 de 44 / Mia Goth em Christian Dior
38 de 44 / Gracie Abrams em Chanel
39 de 44 / Maya Rudolph em Chanel
40 de 44 / Gwyneth Paltrow em Giorgio Armani Privé
41 de 44 / Anne Hathaway em Valentino
42 de 44 / Priyanka Chopra Jones em Dior
43 de 44 / Mikey Madison em Dior
44 de 44 / Alba Batista em Zuhair Murad
Alba Baptista + Chris Evans e todos os casais que deram 'match' nos Óscares 2026
A vencedora da noite até agora? A it-couple energy.