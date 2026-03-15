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Moda / Tendências

Red carpet Óscares 2026. Os melhores looks e as desilusões da noite

Antes da cerimónia que celebra o melhor do cinema, Hollywood volta a transformar-se numa passerelle de alta-costura - de Jessie Buckley a Isabel Zuaa, reunimos os visuais que mais deram que falar nesta edição.

Jessie Buckley
Jessie Buckley Foto: Getty Images
15 de março de 2026 às 22:27 Safiya Ayoob
Elle Fanning em Givenchy
Foto: Getty Images
1 de 44 / Elle Fanning em Givenchy
Kristen Wiig em Elie Saab
Foto: Getty Images
2 de 44 / Kristen Wiig em Elie Saab
Inga Ibsdotter Lilleaas em Loewe
Foto: Getty Images
3 de 44 / Inga Ibsdotter Lilleaas em Loewe
Demi Moore em Gucci
Foto: Getty Images
4 de 44 / Demi Moore em Gucci
Zoe Saldana em Saint Laurent
Foto: Getty Images
5 de 44 / Zoe Saldana em Saint Laurent
Isabél Zuaa
Foto: Getty Images
6 de 44 / Isabél Zuaa
Ginnifer Goodwin em Monse
Foto: Getty Images
7 de 44 / Ginnifer Goodwin em Monse
Charithra Chandran em Miss Sohee
Foto: Getty Images
8 de 44 / Charithra Chandran em Miss Sohee
Rose Byrne em Christian Dior
Foto: Getty Images
9 de 44 / Rose Byrne em Christian Dior
Barbie Ferreira em GapStudi
Foto: Getty Images
10 de 44 / Barbie Ferreira em GapStudi
Ariana Greenblatt
Foto: Getty Images
11 de 44 / Ariana Greenblatt
Bella Thorne
Foto: Getty Images
12 de 44 / Bella Thorne
Felicity Jones em Prada
Foto: Getty Images
13 de 44 / Felicity Jones em Prada
Bruna Marquezine em Gucci
Foto: Getty Images
14 de 44 / Bruna Marquezine em Gucci
Jessie Buckley em Chanel
Foto: Getty Images
15 de 44 / Jessie Buckley em Chanel
Renate Reinsve em Louis Vuitton
Foto: Getty Images
16 de 44 / Renate Reinsve em Louis Vuitton
Alicia Silverstone
Foto: Getty Images
17 de 44 / Alicia Silverstone
Mckenna Grace em Vera Wang
Foto: Getty Images
18 de 44 / Mckenna Grace em Vera Wang
Chase Infiniti em Louis Vuitton
Foto: Getty Images
19 de 44 / Chase Infiniti em Louis Vuitton
Audrey Nuna em Thom Browne
Foto: Getty Images
20 de 44 / Audrey Nuna em Thom Browne
Ryan Destiny em Ami Paris
Foto: Getty Images
21 de 44 / Ryan Destiny em Ami Paris
Daphne Zuniga
Foto: Getty Images
22 de 44 / Daphne Zuniga
Jayme Lawson em Loewe
Foto: Getty Images
23 de 44 / Jayme Lawson em Loewe
Odessa A'zion em Valentino
Foto: Getty Images
24 de 44 / Odessa A'zion em Valentino
EJAE em Dior
Foto: Getty Images
25 de 44 / EJAE em Dior
Heidi Klum em Chrome Hearts
Foto: Getty Images
26 de 44 / Heidi Klum em Chrome Hearts
Chloé Zhao em Gabriela Hearst
Foto: Getty Images
27 de 44 / Chloé Zhao em Gabriela Hearst
Sigourney Weaver
Foto: Getty Images
28 de 44 / Sigourney Weaver
Kathy Bates
Foto: Getty Images
29 de 44 / Kathy Bates
Nicole Kidman em Chanel
Foto: Getty Images
30 de 44 / Nicole Kidman em Chanel
Emma Stone em Louis Vuitton
Foto: Getty Images
31 de 44 / Emma Stone em Louis Vuitton
Teyana Taylor em Chanel
Foto: Getty Images
32 de 44 / Teyana Taylor em Chanel
Kate Hudson em Armani Privé
Foto: Getty Images
33 de 44 / Kate Hudson em Armani Privé
Ava DuVernay em Pomellato
Foto: Getty Images
34 de 44 / Ava DuVernay em Pomellato
Melissa McCarthy
Foto: Getty Images
35 de 44 / Melissa McCarthy
Kirsten Dunst em Celine
Foto: Getty Images
36 de 44 / Kirsten Dunst em Celine
Mia Goth em Christian Dior
Foto: Getty Images
37 de 44 / Mia Goth em Christian Dior
Gracie Abrams em Chanel
Foto: Getty Images
38 de 44 / Gracie Abrams em Chanel
Maya Rudolph em Chanel
Foto: Getty Images
39 de 44 / Maya Rudolph em Chanel
Gwyneth Paltrow em Giorgio Armani Privé
Foto: Getty Images
40 de 44 / Gwyneth Paltrow em Giorgio Armani Privé
Anne Hathaway em Valentino
Foto: Getty Images
41 de 44 / Anne Hathaway em Valentino
Priyanka Chopra Jones em Dior
Foto: Getty Images
42 de 44 / Priyanka Chopra Jones em Dior
Mikey Madison em Dior
Foto: Getty Image
43 de 44 / Mikey Madison em Dior
Alba Batista em Zuhair Murad
Foto: Getty Images
44 de 44 / Alba Batista em Zuhair Murad
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