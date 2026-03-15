Lua Nova em Peixes: intuição, mudanças e novos caminhos para os signos

Carneiro

20 de março a 20 de abril

Parabéns, Carneiro! No dia 20 o Sol entra no seu signo e marcará um ano em que levará o seu poder criativo até às últimas consequências! Muitos arianos estão lançados nos seus projetos, com o entusiasmo de iniciante, e os obstáculos que estavam no caminho começam a dissolver-se. Trata-se de uma fase importante de consolidação dos novos projetos. Nas relações afetivas, haverá espaço a exageros, porém têm tudo para se expressar de diferentes maneiras, tanto ao nível emocional, com explosões por causa de nada, mas também nos prazeres e na expressão de sentimentos. Muitos carneiros irão sentir a necessidade de reafirmar o que procuram numa relação. A lua nova, a 19, no signo de Peixes, inaugurará um ciclo de mestria no seu próprio destino.

Touro

20 de abril a 21 de maio

Há novas rotinas a serem implantadas para os Touros, que sentirão grande prazer nestas novas decisões. Muitos taurinos encerram um ciclo de metamorfose interior, e há ainda um processo a acontecer internamente, mesmo debaixo de uma atitude plácida. A lua nova em Peixes, a 19, irá ativar uma alegria de viver que irão partilhar com as pessoas de quem mais gostam. No plano profissional, a criatividade taurina não terá limites, havendo uma forte e contagiante inspiração. A vontade de mudança criativa irá estender-se ao lar, onde os móveis tenderão a ser dispostos de diferentes maneiras só para ativar o sentimento de renovação, que é também acompanhado pelo chegar da primavera. O dia 22 terá uma qualidade de descanso, em que a preguiça será a protagonista.

Gémeos

21 de maio a 21 de junho

A pouca clareza e a tentativa de descortinar um novo ciclo na sua vida continuam presentes. Os astros apelam à paciência e à diplomacia, com foco no discernimento. Por estes dias, será importante ter atenção à sua intuição para fazer as suas escolhas, orientando-se no que faz sentido para si. O dia 17 terá tudo para ser dado a exibições emotivas no que concerne estas áreas em que há confusão, porém até 22 a resolução tem tudo para ter lugar. Os dias serão motivados pela procura de novos valores em tudo o que realizar, não querendo ficar estagnada/o em maneiras de fazer as coisas que, a seu ver, estão desatualizadas. A lua nova, a 19, no signo de Peixes, tem tudo para trazer um novo ciclo de liderança num novo caminho.

Caranguejo

21 de junho a 22 de julho

A capacidade de respeitar a sua intuição irá promover uma grande fluidez no seu dia a dia, o que culminará numa fé renovada. Sentirá que não está sozinha/o e que uma força benigna traz orientação. A possibilidade de acordos continua na calha e tudo aquilo que sonhar está ao seu alcance, desde que use das suas capacidades para fazer o motor arrancar. O dia 17 poderá ser um dia importante na concretização pessoal. Também a partir deste dia irá haver uma tendência a gastar dinheiro de forma menos controlada. De 17 a 22 terão lugar acordos e/ou decisões importantes, sendo a lua nova em Peixes, a 19, um marco de desbloqueio para o que quer que esteja em causa. Em alguns casos irá dar-se o início de uma nova etapa ao nível da carreira.

Leão

22 de julho a 23 de agosto

Tem sido difícil projetar a longo alcance, nomeadamente em algo que gostaria de criar. É agora o momento indicado para acalmar o comboio de pensamentos e procurar clareza, conectando com o seu instinto. Igualmente fundamental será a capacidade de negociar de forma flexível com quem tem o poder de fazer andar as suas ideias. A lua nova a 19, em Peixes, irá trazer o culminar de dúvidas e receios e lançar os leões numa nova etapa, trazendo um sentido renovado de ação no mundo em que grande liderança é possível. Depois da escuridão, a luz seguir-se-á. Nos afetos, a partir do dia 17, sentir-se-á com motivação para criar ambientes românticos e benéficos à beleza e à partilha de prazeres. Na saúde, as alergias trazem complicações.

Virgem

23 de agosto a 23 de setembro

Os virginianos vivem momentos marcados pelo destino, alcançando uma maior capacidade de consciência de padrões limitantes que têm marcado as suas vidas. Alguns estão a ter espaço para as suas criações, trazendo ao mundo algo há muito esperado. É agora possível dar prioridade à ação pelo prazer da mesma, no lugar da ação por obrigação. Situações do passado regressam para serem totalmente esclarecidas e alguns conflitos têm tudo para surgir. Será importante manter o sentimento de justiça e de integridade, tendo fé de que tudo irá correr a seu favor. O dia 17 terá uma maior carga emocional neste contexto. De 17 a 22, muito do que tem estado obscurecido virá à luz. A lua nova, a 19, no signo de Peixes, irá contribuir para um novo ciclo de compreensões.

Balança

23 de setembro a 23 de outubro

Conseguir alinhar-se com os ideais que almeja é muito ambicioso! Se tiver limites mais acessíveis não será tão difícil alcançá-los e irá poupar-se à exaustão e desilusão. Ter metas mais modestas irá facilitar o seu percurso na carreira, assim como na vida amorosa. Será importante abandonar medos relativos à incapacidade de alcançar um lugar no mundo, devendo focar-se na dedicação àquilo que quer cultivar. As relações afetivas serão invadidas por momentos de expressão emocional, seja esta benéfica ou não. Por outro lado, a vida em casal tem tudo para mergulhar nos diversos prazeres a dois e esquecer a moderação, o que também pode trazer a sua ressaca ou indisposição. A lua nova a 19, em Peixes, irá promover parcerias baseadas numa partilha de propósito.

Escorpião

23 de outubro a 22 de novembro

O convite é o de ser exatamente quem é na sua espontaneidade, largando exigências internas e alheias. Os astros estão a ajudar a que os escorpiões tenham coragem para se expressarem com clareza no mundo. A sua capacidade de comunicar está fluida e determinada, deixando alguns impactados com a sua determinação. Talvez não consiga alcançar a totalidade do que pretende, mas pelo menos mostra aquilo de que é capaz. O dia 17 poderá ser de pequenas conquistas, sendo a lua nova em Peixes, a 19, importante para o desfecho dos acontecimentos em causa. Os escorpiões irão ter uma capacidade de luta que desconheciam. Muitos estão a ser desafiados a maior objetividade nas relações e na comunicação. O trabalho no controlo das emoções é agora fulcral.

Sagitário

22 de novembro a 21 de dezembro

Os sonhos dão muito trabalho e, pela qualidade de inovação que implicam, acabam por ser mais difíceis de alcançar. Este é um período de luta por essas quimeras e tem tudo para se traduzir em algum cansaço. O tempo exige um trabalho de confiança nas suas capacidades e a necessidade de aliviar o controlo e a exigência de perfeição, conectando com um sentimento de fluidez. No dia 17, deixa-se a advertência para algum tipo de confusão devido à má interpretação de acontecimentos ou conversas. De 17 a 22, tudo se tornará mais claro, nomeadamente com o início da nova lunação no signo de Peixes, a 19. A partir do dia 17, a vida afetiva terá momentos muito especiais e românticos.

Capricórnio

21 de dezembro a 20 de janeiro

As emoções estarão ao rubro nas relações a partir do dia 17. A energia dos afetos será forte, mas poderá apresentar-se como demasiada. Aconselha-se moderação. Na vida material, os astros mostram gastos financeiros substanciais. Na carreira, os capricornianos irão ser desafiados a sair do convencional e a abraçar ideias mais “fora da caixa”. Será importante não se deixarem levar por crenças negativas e destrutivas devido ao medo de falhar. A lua nova, a 19, em Peixes, convida ao uso de técnicas de relaxamento e terapêuticas para o ultrapassar das tendências negativas da mente. Os astros convidam também a uma nova liderança que, não sendo fácil, irá levar ao cultivo de audácia nos nativos deste signo.

Aquário

20 de janeiro a 18 de fevereiro

Mudanças de casa e de trabalho começam agora a entrar numa fase de estabilização e o sentimento de organização começa a ser maior. Ao nível relacional, os aquarianos estão a fechar um ciclo de renovação, deixando algumas pessoas das suas vidas nas molduras do passado. A família ou ambientes familiares têm tudo para trazer alguns bloqueios, sendo importante centrar-se no que quer para si e deixar que essas questões se desenvencilhem por si mesmas. Há uma vontade muito grande de cultivar novas amizades e de trazer pessoas com outra inspiração para as suas rotinas. No dia a dia, pequenos passos começam a construir uma nova realidade e a lua nova a 19, em Peixes, irá porventura trazer essas pequenas mudanças que fazem grande diferença.

Peixes

18 de fevereiro a 20 de março

Parabéns, Peixes! Adivinha-se um ano de compromissos e acordos a vários níveis. O momento é de tentativa de resolução de questões que mudarão o curso de determinados acontecimentos na sua vida. Os astros mostram alguma qualidade de caos por estes dias, trazendo transformações intensas. Será importante fluir e não criar resistência neste período fortemente marcado pelo destino. De 17 a 19, a sensibilidade estará muito ativada, comovendo-se por tudo e por nada e também sentindo as mais pequenas dores. Nestes dias, descanse. Até ao dia 22, irá alcançar grandes feitos. A lua nova, a 19, no seu signo, traz novas inspirações e irá levar muito a sério novos planos para um futuro próximo. Será acesa uma determinação forte dentro de si.