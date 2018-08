Meghan Markle comemorou o seu 37.º aniversário no passado dia 4 de agosto e, não fosse ela a duquesa de Sussex, foram muitos os presentes que o palácio recebeu a si destinados. O que não é do conhecimento de todos é que, por política real, Meghan é obrigada a devolver a maior parte deles. "Nenhum presente, incluindo hospitalidade ou serviços, poderá ser aceite, ou parecerá que os membros da família real poderão ser colocados numa obrigação de retribuição", afirmam as políticas de segurança real, de acordo com o The Mirror.

Assim, a duquesa tem permissão para ficar com:

Qualquer amostra de empresas (de designers de moda, etc.) que custe demasiado dinheiro para devolver.

Presentes de empresas oferecidos como recordações das visitas feitas pela duquesa.

Presentes enviados por órgãos governam entais.

Presentes de fãs – flores, comida, etc. – que custem menos do que (aproximadamente) 167 euros.

Livros oferecidos pelo próprio autor, desde que o tema não seja controverso.

Dinheiro entregue para alguma das obras de caridade da duquesa.

Por sua vez, tem de devolver: