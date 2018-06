Todos os verões realiza-se no Palácio de Buckingham a comemoração The Young Leaders, cerimónia que distingue jovens com um papel importante nos países da Commonwealth. Anfitriã do evento até agora, a rainha Isabel II delegou o seu papel nos recém-casados duques de Sussex, mais especificamente em Meghan Markle. O mais recente membro da família real inglesa soma cada vez mais pontos junto da matriarca, a avaliar pelo voto de confiança mas também pela proximidade demonstrada pelas duas no primeiro evento oficial.