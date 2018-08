"Catherine" para o público e "Cath" para o Príncipe Harry, Kate Middleton revelou que, quando adolescente, era chamada de "Squeak". Outro adorável nome, atribuído pela Princesa Diana ao Príncipe William, era "Wombat". Em conversa com a NBC, onde afirmou que nem na vida adulta se conseguiu ver livre do nickname, William revelou também que as alcunhas do irmão Harry, eram "um pouco rudes". Isto é, admitiu que variam entre nomes de animais de estimação, como Ginger ou Spike Wells – que supostamente seria o nome falso usado no facebook do mesmo -, mas concluiu afirmando que "a maioria deles nunca ninguém vai conhecer".

O mesmo não poderemos dizer de Fred e Gladys, alegadamente os nomes com que o Príncipe Charles e Camilla Parker Bowles se tratam um ao outro. Mas de todos os apelidos reais, talvez os mais originais sejam os da própria rainha Isabel II. Apelida de "Lilibet" pelos amigos próximos e familiares, tem vindo a acumular nomes mais peculiares. Enquanto o Príncipe Philip a trata por "Repolho", o Príncipe William trata a avó por "Gary", enquanto o pequeno George a apelida de "Gan-Gan".