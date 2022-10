A razão porque Drew Barrymore não tem relações íntimas há seis anos

Drew Barrymore já tinha falado sobre sexualidade, casamento e como tudo muda nas diferentes fases da vida, mas agora decidiu ir mais longe. A atriz escreveu um texto, publicado no seu próprio site no último dia 16 de outubro, em que aborda como a sua vida sexual se transformou desde que, em 2016, se divorciou do ex-marido, Will Kopelman, com quem tem dois filhos e estava casada desde 2012. Na publicação, a atriz diz que acredita que a sua visão do sexo se tornou mais saudável com o passar do tempo e conta que "desde que iniciei a minha fase da vida enquanto mãe solteira que não tenho uma relação íntima com ninguém."

A mudança de atitude da atriz, diz a própria, não significa que não queira uma relação no futuro ou que não goste de sexo. No entanto, assegura, "simplesmente não tem sido uma prioridade." "Não sou uma pessoa que precise de sexo e tenha que sair de casa e ir à procura desse tipo de envolvimento. Uma relação com um homem não tem estado nas minhas prioridades desde há muito tempo," continua. "Há pessoas que saem de um casamento ou de uma relação e têm outra relação logo num futuro próximo. Não há nada mal com isso! Nada mesmo. Não julgo! Celebro essa viagem! Porque para algumas pessoas isso funciona mesmo. Mas não funciona para mim."