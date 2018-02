A moda também já não é de agora, com atrizes, modelos e cantoras a mostrarem nas redes sociais as suas mais recentes tatuagens. Caso esteja a pensar em fazer uma, não o faça de ânimo leve, e inspire-se em algumas destas.

NEM SEMPRE TUDO CORRE BEM





Quantas não foram as celebridades que decidiram apagar uma tatuagem? Se antigamente uma tatuagem era para sempre, hoje em dia já existem diversas técnicas que permitem fazê-las desaparecer.Melanie Griffith foi a mais recente, ao fazer desaparecer o coração que tinha desenhado no braço com o nome Antonio, depois do seu divórcio do ator Antonio Banderas.Uma das mais famosas tatuagens removidas foi a de Johnny Depp, desenhada na altura em que namorava com Winona Ryder e que dizia 'Winona Forever'. O ator optou por não a apagar na totalidade e hoje pode ler-se 'Wino Forever'Agora existe o laser Q-Switched que é considerado um dos métodos mais seguros para apagar tatuagens. São necessárias cerca de 4 a 8 sessões, mas tudo depende da qualidade da tatuagem, do seu tamanho e da localização.

Conheça algumas curiosidades:

ANGELINA JOLIE

Desde cedo que lhe é conhecido o vício em tatuagens. Tem-nas nos mais diversos sítios e tamanhos. No seu ombro esquerdo está uma das mais conhecidas: a das coordenadas geográficas dos locais de nascimento de todos os seus filhos. Também nas costas tem escrito em letras góticas a frase ‘Know Your Rights’ (‘Conhece os teus direitos’), em homenagem à sua canção favorita dos The Clash.

RIHANNA

É difícil contabilizar todas as tatuagens que a cantora tem feito ao longo dos anos. Resta-nos destacar umas das suas mais conhecidas, o caminho de estrelas que tem desenhado nas costas, e a da deusa egípcia Isis desenhada na zona inferior do peito. Mais recentemente escreveu no peito a frase ‘Never a failure, always a lesson’, escrita de trás para a frente, de forma a que a cantora a possa ler no espelho.

CARA DELEVINGNE

É bem provável que Cara seja uma das modelos internacionais com mais tatuagens no corpo… De destacar a estrela e o diamante que possui na orelha direita, o leão desenhado no dedo (símbolo do seu signo do zodíaco), as iniciais do seu nome na zona lateral da mão e os dois D’s na anca iguais aos da modelo Jourdan Dunn como símbolo da amizade entre ambas.

SCARLETT JOHANSSON

A atriz possui no antebraço o desenho de uma paisagem e no pulso direito uma espécie de rosário com o detalhe ‘I Heart NY’, a sua cidade natal.

VICTORIA BECKHAM

Uma das suas mais conhecidas tatuagens é a que tem escrita em hebraico na nuca, como forma de celebração do seu sexto aniversário de casamento e que diz algo como ‘Eu pertenço ao meu amado e o meu amado pertence-me’.

HEIDI KLUM

Ao contrário de outras celebridades, Heidi Klum mantém a tatuagem onde tem inscrito o nome do marido Seal (com quem já não é casada) e uma estrela por cada filho.

ADRIANA LIMA

Possui uma lua de estilo tribal desenhada na parte interna de um dos pés.

MEGAN FOX

A provar que as frases são das tatuagens mais pedidas entre celebridades, está Megan Fox. A atriz tem várias frases e poucos sabem os seus significados. Uma delas é ‘We will all laugh at gilded butterflies’ (‘Todos nos iremos rir das borboletas douradas’), supostamente adaptado da peça Rei Lear de William Shakespeare. A outra diz ‘E aqueles que forem vistos a dançar, acharam-nos loucos aqueles que não podiam ouvir a música’

KATY PERRY

A cantora tem escrito no braço ‘Go with the flow’ (‘Ir com a corrente’) desenhado em Sânscrito, uma língua clássica da Índia antiga, feita na época em que ainda namorava com o britânico Russell Brand.

HAYDEN PANETTIERE

Escreveu em italiano a frase ‘Vive sem arrependimentos’, mas como não ficou bem escrita, a atriz optou por removê-la.

RUMER WILLIS

A filha de Demi Moore e Bruce Willis tem uma espécie de Nota a não esquecer escrita na zona das costelas e onde se pode ler ‘Be Present’

GISELE BÜNDCHEN

É das modelos mais discretas no que toca a tatuagens. Tem apenas uma estrela pequena no pulso em homenagem à avó, feita na altura em que foi viver sozinha para Nova Iorque.