Jacqueline Bovier (ou Jackie, como é conhecida) nasceu em Southampton, estado de Nova Iorque, filha do corretor de Wall Street, John Vernou Bouvier III e de Janet Norton Lee Bouvier Auchincloss Morris. Aquela que será para sempre a Primeira Dama norte-americana, casou com John F. Kennedy em setembro de 1953, e tiveram dois filhos. Após o assassinato do mesmo, Jackie tornou-se uma editora de livros, até que em 1968, casa com o magnata grego Aristóteles Onassis. Ficou viúva seis anos depois. Foi no ano de 1994, que Jackie foi diagnosticada com cancro linfático, vindo a falecer poucos meses depois.