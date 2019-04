Meghan Markle está (provavelmente) a gerir a conta real no Instagram

Desde que a conta de Instagram @SussexRoyal foi criada no início deste mês, o casal real já partilhou diversas fotografias até então inéditas, além de comentários e legendas reconhecendo o apoio dos seus seguidores, criando uma sensação de comunicação direta com os mesmos como antes não acontecia – toda a comunicação de Meghan e Harry era até agora partilhada na página do Palácio de Kensington, que mantém a conta dos duques de Cambridge.

Muitos desconfiam agora que quem está a gerir o perfil é a própria Meghan Markle. De acordo com o jornal The Daily News, expressões americanas e principalmente, o uso de emojis sugerem que a ex-actriz possa ser a gestora da página. A revista People, citada pela revista Vanity Fair, lembrou que nas outras contas reais não utilizam de emojis, o que pode ser uma pista importante. Além disto, o layout com bordas brancas é semelhante ao que Meghan utilizava na sua antiga conta pessoal.

Meghan cancelou a conta no Instagram e seu blogue The Tig no ano passado, logo depois da confirmação do seu namoro com o príncipe Harry. Estamos já ansiosos pelos posts do bebé real com direito a muitos emojis.