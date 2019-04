Os 93 anos da Rainha Isabel II

A rainha Isabel II completa 93 anos este domingo, 21 de abril. A monarca assinalou a dara durante as celebrações da Páscia em Windsor com a família real - à exceção de Meghan Markle.

Para festejar o aniversário da rainha, reunimos 20 curiosidades acerca do seu longo reinado.

1. Como manda a tradição, a Tropa Real de Artilharia Montada a Cavalo disparou 41 canhões hoje, no Hyde Park, num sinal de saudação à monarca pelo seu aniversário.

2. Em setembro de 2016, ela bateu o recorde que pertencia à sua tetravó, a rainha Victoria, de monarca a ocupar o trono britânico por mais tempo.

3. O seu nome completo é Isabel Alexandra Mary.

4. A sua alcunha é Lilibeth, como é chamada por alguns integrantes mais próximos da família real.

5. Nasceu a 21 de abril de 1926.

6. Isabel II é Touro com ascendente em Capricórnio e Sol na casa 2, em leve sintonia com Neptuno. O mapa astral da rainha revela uma necessidade de estar no controlo de tudo e uma forte conexão com as suas raízes e com o seu passado. Perfeito para uma monarca.

7. Isabel II tem dois aniversários. Um, em que celebra a data do seu nascimento, e outro em junho. Tradicionalmente, quando o monarca que está no trono nasce na primavera, no outono ou no inverno, as comemorações oficiais são realizadas no verão, devido ao bom tempo. É quando a rainha sai de carruagem pelas ruas para assistir aos desfiles dos soldados.

8. A rainha era apenas a terceira na linha de sucessão ao trono, atrás do seu tio Edward, príncipe de Gales, e do seu pai Albert, duque de York.

9. Mudou-se para o Palácio de Buckingham em 1937, após a coroação do seu pai, que se tornou o rei George VI.

10. No fim da II Guerra Mundial, aos 18 anos, integrou-se nas Forças Armadas britânicas como mecânica e motorista.

11. Casou-se a 20 de novembro de 1947 com o seu primo em terceiro grau, o comandante naval Philip Mountbatten, que teve de renunciar aos seus títulos de príncipe da Grécia e da Dinamarca para poder casar-se com Isabel.

12. No seu 21.º aniversário, prometeu dedicar a sua vida ao império britânico num programa de rádio na Cidade do Cabo, onde viajava com a família.

13. Teve quatro filhos: Carlos, príncipe de Gales (14/11/1948), Ana, princesa real (15/08/1950), André, duque de Iorque (19/02/1960), e Eduardo, conde de Wessex (10/03/1964).

14. Isabel II tornou-se rainha com apenas 25 anos, em 1952. Desde então, é um símbolo de constância que atravessou gerações.

15. É rainha do Reino Unido e de 15 outros estados independentes conhecidos como Reinos da Comunidade de Nações, além de chefe da Commonwealth, formada por 53 estados. É também a Governadora Suprema da Igreja de Inglaterra e, em alguns dos seus reinos, possui ainda o título de Defensora da Fé.

16. Quando ascendeu ao trono, Winston Churchill era o primeiro-ministro da Inglaterra, quem já declarou ter sido o seu preferido até hoje.

17. Só se vê a monarca com um tom de verniz: o Ballet Slippers, da Essie.

18. Isabel II tem cerca de 200 modelos da carteira Launer, a sua marca preferida. Cada uma custa entre €1.400 e €2.300.

19. A rainha Isabel II não tem passaporte. Todos os que são emitidos no Reino Unido são feitos em nome de Sua Majestade, portanto ela pode viajar livremente pelo mundo. Contudo, todos os demais membros da família real precisam do documento.

20. É possivelmente a mulher mais conhecida do mundo.