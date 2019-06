Harry e Meghan devem realizar o batizado do pequeno Archie brevemente

O príncipe Harry e Meghan Markle fizeram a primeira aparição juntos durante o evento anual Trooping the Colour em Londres após o nascimento do seu primeiro filho em maio deste ano – a duquesa estava afastada das atividades reais devido a licença de maternidade. Veremos Meghan mais frequentemente nos próximos meses, pois os compromissos diplomáticos do casal já começam em outubro, com uma viagem agendada para África. As logísticas da visita ainda estão sendo planeadas, contudo se Archie Mountbatten-Windsor realmente for com os pais, o príncipe Harry ainda assim assumirá uma série de compromissos sozinho.

Devido a viagem diplomática é também provável que o batizado do bebé Sussex seja antecipado. Segundo a revista People, o batismo ocorrerá em julho ou agosto, apesar de não ter havido ainda nenhum comunicado oficial da família real. A Vanity Fair completou indicando que a celebração provavelmente será realizada na Capela de São Jorge, mesmo lugar onde Harry e Meghan se casaram no ano passado.

A pensar em todos os novos compromissos, os duques oficializaram a contratação de uma ama para o bebé Archie, segundo avança a Harper’s Bazaar. Ainda não se sabe o nome da nova colaboradora – ou novo, visto que havia uma especulação de que Meghan estava a considerar escolher um homem para desempenhar esta função.

A nova contratação junta-se a uma longa lista de amas da realeza britânica muito queridas pelos ingleses. Maria Borrallo, graduada do Norland College, foi contratada como membro pessoal dos duques de Cambridge em 2014, e o próprio príncipe Harry permanece próximo da sua ama Tiggy Pettifer até hoje.