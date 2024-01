O creme corporal preferido de Letizia custa menos de €20

Creme Corporal Foto: DR

Afinal Letizia é como todas nós. Quem não gosta de produtos a um baixo custo ? A rainha de Espanha escolheu umpertencente à Uva Fresca - uma marca ecológica de origem espanhola, como o seu preferido eNão é de espantar que, depois da proclamação por parte deste tão admirado membro da realeza, o produto se encontre sem stock. Foi em setembro de 2021, quando Letizia se dirigiu a Haro, para uma inauguração, que se encontrou com Laura Muga, fundadora da Uvas Frescas. Nessa altura a rainha felicitou-a pelos produtos magnificos . Muito depois, em novembro de 2023, Letizia voltou a mencionar, segundo a Glamour Espanhola.Olhando para a descrição do creme, podemos ler que este contém manteiga de karité, colagénio marinho de origem vegetal e óleo de uva e jojoba, queEm Portugal não sabemos se está à venda, mas no site da marca é possível comprar - assim que o stock for reposto, claro.De acordo com a fundadora, Laura Muga, a marca "encarna a essência da naturalidade. Estou absolutamente convencida de que o que é natural cuida melhor de nós e serei sempre fiel a este princípio. É aqui que guardo a minha paixão pelo mundo do vinho e pelo natural. É a essência que tento encerrar e transmitir na minha coleção de cosméticos biológicos à base de uvas", lê-se no seu manifesto.