Paul Mescal conta como foi filmar cenas íntimas com Andrew Scott

É um dos filmes do momento e a culpa é, pelo menos em boa parte, da dupla de atores Andrew Scott, protagonista da história, e Paul Mescal, da série Normal People, dois vizinhos que se envolvem num romance intenso, que leva a personagem principal numa viagem complicada pelo seu passado. Tanto Scott como Mescal têm dado várias entrevistas sobre o filme, que chega esta semana aos cinemas britânicos, mostrando a sua evidente cumplicidade e discutindo vários detalhes da obra realizada por Andrew Haigh, que escreveu o argumento em conjunto com Taichi Yamada, e tem ainda Claire Foy e Jamie Bell no elenco.

Entre esses detalhes está uma das cenas mais intensas do filme, um momento que Paul Mascal descreveu como o "mais ilícito" de todos. Em entrevista à revista Dazed, Mescal confirma que a química com Scott foi inegável e essencial para filmar as cenas íntimas de All of Us Strangers. No entanto, o momento que considera mais sexy foi o olhar que lança a Andrew Scott antes de uma cena de sexo oral, o contacto visual mantém-se, e a câmera capta-o na perfeição.



queer no cinema que foram ofensivas", afirmou. "Mas isso é porque os realizadores e os atores não tiveram cuidado." Agora é esperar pela data de estreia do filme em Portugal.