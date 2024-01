Socialite revela como é estar casada com um futebolista. "No fim do dia, perdes sempre para uma mulher mais nova"

, Roman e Reign.

Lizzie Cundy, 55, esteve 18 anos casada com Jason Cundy (entre 1994 a 2012), defesa do Chelsea e do Tottenham Hotspur, o que lhe deu automaticamente o carimbo de. A experiência, conta-a agora abertamente com alguma mágoa, e focando-se precisamente naquilo que se espera de uma WAG., escreve no Daily Mail Online uma espécie de desabafo pessoal. "A audácia das aspirantes a WAGs nunca deixará de me surpreender.No momento em que saí da mesa, outra mulher entrou no meu lugar vazio. A mostrar as suas belas pernas, com o cabelo comprido , maquilhagem abundante e um sex appeal que transbordava, ela devia estar a observar e à espera, pronta para atacar quando eu desaparecesse, ainda que fugazmente", escreve. "Alto e moreno, Jason tinha o bom aspeto de Hollywood e o salário a condizer. Onde quer que fôssemos, os olhos das mulheres seguiam-no.", recorda. "Quando regressei ao meu lugar, a outra mulher teve pelo menos a decência de se afastar. Mas foi aí que me apercebi - era assim que o meu casamento ia ser."Cundy contou, ainda, que foi assim que o casamento terminou . Estávamos casados há 16 anos e tínhamos dois filhos, na altura com 10 e 16 anos. Mas, apesar de uma vida inteira de vigilância, não consegui impedir que isso acontecesse.", 33, do Manchester City, com a em breve ex-mulher Annie Kilner, de 30, que alegadamente traiu várias vezes ao longos dos últimos anos. O casal partilha os filhos Riaan"Depois de um jogo, muitos futebolistas - casados ou não - querem celebrar a vitória num clube noturno ou num bar.Diria mesmo que há toda uma indústria envolvida: as agências de modelos e de talentos que representam estas mulheres e os gerentes dos clubes noturnos que as informam de que a equipa está a chegar para a noite", reforça.Nas redes sociais, há quem critique a postura de Cundy nos comentários nas redes sociais, com o argumento de que a socialite está a focar a culpa sempre nas mulheres, seja qual for o objetivo das mesmas, ao invés de, no caso, os futebolistas que traem.