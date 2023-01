O emocionante discurso de Jennifer Coolidge sobre a idade que pôs Mike White a chorar

mãe do Stifler, em American Pie, filme que lhe deu nome mas que rapidamente ficou muito aquém de tudo o que se seguiu, no que toca à representação. Jennifer Coolidge é uma mulher carismática, naturalmente adorável, e destemida nas palavras.Assim o foi no discurso dos Globos de Ouro , ao aceitar ona série referida acima, discurso este que fez o realizador Mike White chorar. "Obrigado, muito obrigado, uau, e obrigado, Hollywood Foreign Press" começou por dizer, visivelmente apanhada de surpresa, a atriz de 61 anos. "Eu posso pousar isto, certo? Eu não faço exercício, sabem o que quero dizer - não consigo aguentar tanto tempo. Mas, sabem, esta é uma noite tão boa. Estou tão contente por estar aqui e estar na companhia de todos vós. Hollywood Foreign Press, obrigado. Só quero dizer que, de todas as pessoas nesta sala, foram umas cinco pessoas que me mantiveram [na indústria] durante 20 anos com estes pequenos trabalhos. E Ryan Murphy , você foi um deles" dirigindo-se ao argumentista, com quem trabalhou em The Watcher."Eu não conhecia ninguém, e era uma espécie de coisa que não ia a lado nenhum", continua. "Depois havia estas pessoas que me davam estes pequenos trabalhos bonitinhos e isso bastava para chegar ao próximo. Michael Patrick King manteve-me a trabalhar durante muito tempo, e Reese [Witherspoon] , pôs-me em Legalmente Loira. E depois os irmãos Weiss mantinham-me no caminho, com cinco sequelas diferentes de American Pie."Depois, falou sobre a idade, e dirigiu-se a Mike White."Na verdade, só quero que todos saibam que eu tinha sonhos e expetativas tão grandes quando era mais nova, mas o que aconteceu é que eles ficaram efervescidos pela vida, ou o que quer que seja. Pensava que ia ser a rainha do Mónaco, apesar de ter sido outra pessoa a fazê-lo. Mas eu tinha estas ideias gigantescas. E depois envelhece-se e, oh, merda acontece.Mesmo que isto seja o fim, porque me mataste, mas mesmo que isto seja o fim, mudaste a minha vida de mil maneiras diferentes. Os meus vizinhos estão a falar comigo e coisas assim. Nunca fui convidada para uma festa no meu bairro, e agora toda a gente me está a convidar! Eu só - sabes, é para ti, Mike White", afirma, emocionada, deixando o realizador em lágrimas.