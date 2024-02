Brad Pitt intriga fãs ao surgir "mais novo" no Santa Barbara Film Festival

formada em administração de negócios pela Universidade de Genebra, fundadora de uma marca de joias, e ex-mulher de

Com Carey Mulligan e Bradley Cooper. Foto: Getty Images

Numas fotografias apanhadas pelos paparazzi da HELLO! na passada quinta-feira, Pitt e de Ramon, 34 anos, foram vistos sentados um ao lado do outro no Arlington Theater, mesmo atrás de Bradley Cooper e Carey Mulligan, com quem este último contracena em Maestro, baseado na vida de Leonard Bernstein e estreado em 2023. Ines de Ramon,Paul Wesley, é 26 anos mais nova que Pitt e a primeira namorada oficial que se lhe conhece depois de Angelina Jolie.Mas esta notícia não é sobre ela nem sobre o relacionamento. O ator de 60 anos marcou presença no Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara, onde homenageou precisamente o amigo Bradley Cooper com o prémio de melhor ator do ano, neste evento que é patrocinado pela DAOU Vineyards.Os fãs parecem intrigados com o aspeto do ator, que parece ter rejuvenescido 10 anos. O visual de Pitt parece evocar o seu estilo nos anos 90, quando fez Seven (1995) ou Fight Club (1999). No Tiktok, os rumores são de que a estrela poderá ter feito um facelift secreto, vindos de um vídeo publicado pelo médico Jonny Betteridge, que analisou fotos de Brad tiradas com três anos de diferença, observando mudanças "significativas". Seja pelo efeito "estar apaixonado" ou por recurso à medicina estética, ou simplesmente bons genes, o que é certo é que o tempo parece não passar pelo ator.