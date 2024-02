Quem é o quarto "filho" a quem Bill Gates vai deixar tudo?

Bill Gates é uma figura icónica no mundo da tecnologia e filantropia., uma das maiores empresas de software do mundo, tornando-se numa das. Para além do seu legado na tecnologia, Gates também é reconhecido pelo seu trabalho humanitário através da, que foca em áreas como saúde, educação e desenvolvimento global. A fundação foi criada em parceria com a sua ex-melher, Melinda Gates, com quem esteve casado por mais de 27 anos.Com uma fortuna estimativa de $124,4 mil milhões, Gates declarou que, representando uma pequena fração de 0,02% da sua riqueza. Em entrevistas, expressou a sua convicção de quee procurem as suas próprias realizações, sem a distorção que uma enorme riqueza poderia criar.O filantropista enfatizou a sua crença de que uma educação sólida e oportunidades significativas são mais valiosas do que uma herança substancial. Além disso, Gates ressaltou repetidamente que. Com um compromisso de investir $9 mil milhões por ano até 2026 em áreas como inovação, prevenção de pandemias futuras, redução da mortalidade infantil, segurança alimentar e adaptação climática, a fundação reflete os valores e objetivos centrais de Gates. Argumenta ainda que. Essa abordagem filantrópica reflete a visão de Gates de um mundo onde todos possam desfrutar de uma vida saudável e produtiva, independentemente da sua condição económica.