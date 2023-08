Nelly Furtado está de volta. “O TikTok e a minha filha trouxeram-me de volta à música”

Quem viveu a adolescência nos anos 2000, sabe perfeitamente quedo milénio – os seus primeiros discos, Whoa, Nelly (2000) e Folklore (2003) venderam milhões, com singles fortes como Maneater a ficar para sempre na nossa memória auditiva e visual (nessa altura, todos víamos os videoclipes na televisão). Hoje, e aos, e como de repente o seu hit Say It Right,. Sim, foi a Gen Z quem deu novamente vida ao disco, ao usá-lo até à exaustão nos vídeos desta rede social, geração essa onde se inclui a sua filha mais velha. “A minha filha trouxe-me de volta à música, porque comunicamos através da música, arrastei-a para o estúdio, passava por um período pessoal difícil”, confessa, sobre a influência da filha Nevis Gahunia, de 19 anos, que partilha com o músico Jasper Gahunia.“Tudo na minha vida tem uma razão, aprendi que se precisas vais ao fundo, mas levanta-te de novo e honra isso, permite-te sentir todas as emoções, eu aprendi a aceitar-me, mesmo quando cometo erros. Todos temos defeitos gigantes, e está tudo bem”, diz, em conversa com a modelo, confessando que teve um desgosto que precisou de ultrapassar para voltar à música, quando o fez em 2017, com The Ride. Durante esse hiatus, houve quem conspirasse as teorias mais bizarras sobre a sua ausência, e até há bem pouco tempo ninguém sabia que ela tinha tido mais dois filhos, uma menina de 5 anos, e um rapaz de 4.“Todos os artistas passam por fases em que precisam de provar coisas ao mundo, sobretudo nós mulheres”, confessa, recordando como se iniciou na cena musical, ao tocar vários instrumentos e estando em bandas de diferentes registos, do jazz ao pop. “A minha mãe nunca me tratou como ‘apenas’ uma miúda a fazer música. E o meu pai era compositor.” Durante a conversa, Nelly Furtado admite: “Com canções como Promiscuous, é preciso estar-se okay ao mostrarmo-nos dessa maneira, e saber que não podemos controlar tudo. Eu tenho 44 anos, agora conheço-me, passei por muita coisa, sinto-me bem”, diz, sobreA cantora fala, ainda, sobre ter sido das primeiras artistas a encarar a maternidade com naturalidade, durante as tours. “Nelly Furtado foi mãe aos 24 anos pela primeira vez, e tem mais dois filhos. “Quando tive a minha segunda, que tem 5 anos, tinha 39. É diferente, agora sei o que é importante, na primeira vez achava que sabia tudo., diz Nelly Furtado, que está prestes a lançar o seu sétimo disco de estúdio, porque quer “voltar a fazer as pessoas dançar outra vez”., com Dom Dolla, é uma novidade já revelada. "Quero inspirar outras mães e mulheres que, mesmo na casa dos 40 anos, podem voltar a abraçar os seus talentos e ir em frente", diz Furtado, à Vogue americana. “Fazer música é a única coisa em que sou realmente boa." À mesma publicação, Nelly diz que o facto de Loose ter voltado às luzes da ribalta, lhe deu a confiança necessária para regressar finalmente ao estúdio. “Tenho tendência para ser bastante humilde, por isso a beleza do TikTok e da "Nellysance" [o movimento] é eu poder pôr a minha humildade de lado por um momento", reflete Furtado. "Reconhecer que tenho grandes canções, que as pessoas adoram a minha música e que sou boa no que faço."Ainda no podcast, Nelly fala em voltar a fazer colaborações com artistas espanhóis, e como isso influenciou a sua carreira, e revela que vai lançar uma música com Timbaland e Justin Timberlake, uma colaboração que será possivelmente das mais aguardadas desta nova fase da sua carreira.