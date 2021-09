Ator de 'O Sexo e a Cidade' morre aos 57 anos

A morte do ator foi confirmada pelo filho, Nathen Garson, através de uma publicação no Instagram.

"Amo-te muito papá. Descansa em paz, estou orgulhoso por teres partilhado comigo todas as tuas aventuras e tudo o que conseguiste. Tenho muito orgulho em ti. Vou amar-te sempre mas acho que está altura de partires numa aventura só tua. Estarás sempre comigo. Amo-te mais do que alguma vez saberás, sinto-me feliz por agora estares em paz", lê-se na descrição da publicação. "Foste sempre a pessoa mais forte, divertida e inteligente que já conheci. Estou feliz por partilhares o teu amor comigo. Nunca o esquecerei", escreveu Nathen.

Também a HBO prestou condolências numa publicação no Facebook. "Willie Garson era, na vida real, tal como no ecrã, um amigo dedicado, e uma luz para todos no seu universo. Ele criou uma das personagens mais amadas do universo da HBO, e foi um membro da nossa família durante quase 25 anos. Estamos profundamente tristes por saber do seu falecimento, e prestamos os nossos pêsames à sua família e amigos", disse a produtora.

Willie Garson fez parte do elenco da popular série O Sexo e a Cidade entre 1998 e 2004, ao longo de seis temporadas e ao lado de Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis e Kim Cattrall. Nos últimos meses regressou à personagem para gravar And Just Like That…, o novo capítulo da icónica série.

Váras personalidades deixaram mensagens nas redes sociais em homenagem a Garson. "Não poderia ter tido um parceiro de televisão mais brilhante", escreveu Mario Cantone, colega de trabalho e amigo de longa data de Garson, no Twitter. "Estou devastado e assoberbado de tristeza. Levaram-te de nós cedo demais. Foste um presente dos deuses. Descansa em paz meu querido amigo. Amo-te".

I couldn’t have had a more brilliant TV partner. I’m devastated and just overwhelmed with Sadness. Taken away from all of us way soon. You were a gift from the gods. Rest my sweet friend. I love you. pic.twitter.com/Ia4tg1VK1Y — Mario Cantone (@macantone) September 22, 2021

Embora a causa da morte ainda não tenha sido confirmada, sabe-se que o ator tinha sido submetido a tratamentos para o cancro nos últimos anos.