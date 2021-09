Morreu Sarah Harding, da banda Girls Aloud, com cancro da mama

O comunicado foi partilhado pela família de Harding através do Instagram da cantora. "É com profundo desgosto que hoje partilho a notícia de que a minha bela filha Sarah morreu", escreveu Marie Harding, mãe da artista.

"Muitos de vós saberão da batalha de Sarah contra o cancro e que ela lutou tão fortemente desde o seu diagnóstico até ao último dia", lê-se na nota fúnebre. "Agradecemos o apoio que recebemos ao longo do último ano. Significou muito para a Sarah e deu-lhe muita força saber que era amada. Sei que ela não desejaria ser lembrada pela sua luta contra esta doença terrível. Ela era uma estrela brilhante e é dessa forma que queria ser recordada".

A banda Girls Aloud foi criada em 2002 a partir do concurso de talentos Popstars: The Rivals e era constituída por Cheryl Cole, Nadine Coyle, Sarah Harding, Nicola Roberts e Kimberley Walsh. Entre 2003 e 2008 lançaram cinco álbuns, popularizando canções como the promise.

O grupo acabou por separar-se em 2013, após uma década de sucesso. Sound of the underground, o primeiro êxito da banda, chegou ao primeiro lugar das tabelas discográficas do Reino Unido.

Em março, a atriz e modelo lançou uma autobiografia intitulada por Hear Me Out, onde explica a razão que a levou a revelar publicamente a sua luta contra a doença de modo a alertar as pessoas para o perigo do cancro da mama e para a necessidade de se fazerem exames regularmente. Também foi no Instagram que Sarah contou, há uns meses, que não deveria chegar ao Natal deste ano.