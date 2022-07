Mariama Barbosa morre aos 47 anos vítima de cancro

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por SIC (@sicoficial)

Ficou conhecida como comentadora no programa Tesouras e Tesouros, da SIC, mas há muito que Mariama Barbosa, 47 anos, era uma figura reconhecida na comunicação de Moda em Portugal. Morreu esta sexta, 29, vítima de um cancro do estômago, depois de vários meses de luta contra a doença, cujo diagnóstico partilhou em fevereiro deste ano.Nasceu na Guiné-Bissau em 1974, mas cresceu em Portugal, dado que frequentou um colégio interno em Lisboa com apenas cinco anos. Contudo, decidiu voltar para o país que considerada o seu lar, onde testemunhou uma terrível guerra civíl, da qual teve de fugir, regressando a Portugal.Desde pequena que revelou um grande interesse pelo mundo da Moda, por influência da sua mãe. Hoje, é considerada uma das figuras mais prestigiadas na comunicação de Moda no país, mas a sua vida nem sempre esteve rodeada de vestidos bonitos. Passou por inúmeros trabalhos aleatórios, de vendedora de sandes ou roupa a porteira na distoteca Lux, até se tornar assistente do estilista Dino Alves. Destacou-se pelo seu trabalho nos bastidores da moda nacional como relações públicas para a agência Showcase e como aderecista na ModaLisboa.No que toca a programas, fez parte da equipa do Passadeira Vermelha, com Claúdio Ramos e Liliana Campos, foi jurada do concurso de talentos Cosido à Mão da RTP1 e passou pela rádio Oxigénio com uma rúbrica de Moda. Mulher dos sete oficios, publicou um livro em 2017, com o nome Só é Feio Quem Quer.