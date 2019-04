Meghan Markle sobre Kate Middleton: “As mulheres adultas parecem manter a fantasia infantil de serem princesas”

À espera do seu primeiro filho com o príncipe Harry - que pode nascer a qualquer momento - Meghan foi vista em alguns eventos último mês, ao lado do marido, representando a família real britânica. A princesa fez uma transição suave entre Hollywood e a realeza, temas sobre os quais escreveu várias vezes no seu blogue, The Tig.

"Todas as meninas sonham em ser princesas. Eu, por exemplo, adorava a She-Ra, Princesa do Poder ", escreveu Meghan no site que lançou em 2014 e encerrou em abril de 2017, quando o namoro com o principe Harry se tornou mais sério.

A ironia é tamanha que a ex-atriz também escreveu sobre a especulação em relação ao casamento real da futura cunhada Kate Middleton: "Mulheres adultas parecem manter essa fantasia infantil. Basta olhar para a pompa e circunstância em torno do casamento real e a interminável conversa sobre a princesa Kate." Sonhos reais acontecem, especialmente quando se trata de Meghan Markle.