Meghan Markle lança coleção de roupa solidária

Foi nesta quinta-feira, 12, em Londres, que a duquesa de Sussex lançou a sua muito aguardada coleção de roupa feminina para este outono, uma parceria com a Smart Works, que se dedica a ajudar mulheres que procuram emprego, doando-lhes roupa. No passado mês de agosto a duquesa já havia revelado um pouco sobre esta iniciativa, partilhando uma visita aos bastidores da produção fotográfica desta coleção, em dois vídeos nas redes sociais.

São cinco as peças de roupa clássicas, minimalistas e funcionais que se destinam a um guarda-roupa de trabalho, desenvolvido em conjunto com diferentes marcas: um fato Jigsaw, uma carteira John Lewis & Partners, um vestido Marks & Spencer e uma camisa branca Mischa Nonoo. O preço das peças varia entre os €21,80 e os €222 e serão vendidas online e nas lojas das respectivas marcas durante duas semanas. Por cada peça vendida, uma peça igual será doada à Smart Works.

A duquesa de Sussex vestiu duas peças desta coleção cápsula no lançamento da mesma e, durante o seu discurso revelou a importância de se envolver com quem trabalha na comunidade "Quando cheguei ao Reino Unido, era incrivelmente importante para mim, pessoalmente, poder ter contacto pessoas que estão no terreno e que têm um trabalho realmente importante, e um dos lugares onde fui, desde muito cedo, foi a Smart Works".

Recorde-se que foi como editora convidada da Vogue britânica de setembro , sob o mote "Forças de Mudança", que a duquesa revelou o apoio àquela instituição de solidariedade social, do qual é patrona real desde janeiro. A Smart Works já ajudou mais de 11 mil mulheres em situação desfavorecida a voltar a trabalhar, nomeadamente no apoio com roupa para entrevistas de emprego.

Desde que foi mãe do pequeno Archie no início de maio, Meghan Markle tem voltado, lentamente, aos seus deveres reais. Recentemente, viajou para os EUA sozinha para apoiar a amiga e tenista Serena Williams na final do US Open. Da mesma forma, também a agenda da viagem oficial que fará, em família, por vários países do continente africano já foi anunciada na conta oficial de Instagram dos duques, a @sussexroyal.