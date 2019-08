Meghan Markle partilha vídeo da sua nova coleção solidária

Está a ser um ano de estreias para Meghan Markle. Depois de ter sido mãe pela primeira vez a 6 de maio e de anunciar o lançamento da sua primeira colecção de moda solidária, a duquesa de Sussex partilhou o seu primeiro vídeo nas redes sociais enquanto membro da família real britânica.

Meghan Markle aparece de surpresa numa sessão fotográfica muito especial: são dois os vídeos em questão, relativamente curtos, como é próprio dos vídeos das stories do Instagram. Neles é possível observar uma Meghan Markle bastante entusiasmada e envolvida nos bastidores de uma sessão fotográfica para a Smart Works. A duquesa sorri, dá gargalhadas, abraça e acompanha de perto todo o processo. Trata-se da promoção da sua linha de vestuário solidária, em colaboração com esta instituição de solidariedade.

Recorde-se que este é uma iniciativa que integra os propósitos solidários da agenda da duquesa. Esta parceria foi anunciada na página oficial de Instagram dos duques de Sussex a 31 de julho. Prevê-se que no final do ano seja lançada uma colecção de roupa de outono para o trabalho, que beneficiará a instituição de solidariedade Smart Works, que apoia mulheres desfavorecidas a entrar no mercado de trabalho.

© Instagram @sussexroyal © Instagram @sussexroyal © Instagram @sussexroyal © Instagram @sussexroyal



Meghan Markle em visita à instituição de solidariedade Smart Works Meghan Markle lança linha de vestuário solidária

Desde que foi mãe do pequeno Archie Harrison Mountbatten-Windsor , que a duquesa de Sussex se tem mantido, de certa forma, resguardada, fazendo pontuais aparições públicas.Para já sabe-se que está agendada uma viagem real pela África do Sul, Malawi e Angola, neste outono, em que os duques levarão, inclusivamente, o bebé Archie.