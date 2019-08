Meghan Markle lança linha de vestuário solidária

O anúncio, entretanto partilhado na página oficial de instagram dos duques de Sussex, revelou o novo projeto solidário de Meghan Markle. Trata-se de uma coleção de roupas pensadas para usar num contexto laboral que visa beneficiar a instituição de caridade Smart Works. Por sua vez, esta instituição auxilia mulheres numa situação economicamente desfavorável ou em situação de desemprego, a entrar ou regressar ao mercado de trabalho. Esta parceria surge com o apoio da cadeia de pronto-a-vestir Marks&Spencer e John Lewis, do distribuidor Jigsaw, e ainda da designer norte-americana Mischa Nonoo, que se trata de uma amiga da duquesa.

De acordo com a imprensa britânica, para cada peça vendida da presente coleção, será doada outra igual à instituição de solidariedade Smart Works. A instituição fornece assim roupa e formação a mulheres que estejam a entrar no mercado de trabalho, auxilianda-os por exemplo, nas entrevistas de emprego. Trata-se de uma coleção de outono designada Like For Like, que se prevê estar disponível até ao final do ano."Pedi-lhes para desenharem uma coleção cápsula com mais opções clássicas", revelou Megahn Markle à edição de setembro da revista Vogue britânica, da qual é editora convidada.

A edição de setembro desta publicação surpreendeu o mundo com o tema "Forças de mudança" onde mostra, na capa 15 mulheres de diferentes idades, nacionalidades, profissões, estilos e corpos. Uma edição multicultural que pretende quebrar esteótipos e barreiras culturais. Sendo um dos maioresda atualidade, com a imprensa e o mundo sempre atentos à sua imagem e, muito mais do que isso, com propósitos solidários na sua agenda, a duquesa de Sussex volta a aliar-se a um