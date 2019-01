Os melhores momentos de 2018 da família real

Apesar dos rumores em redor do quarteto fantástico, que se multiplicaram nestas últimas semanas, esta recapitulação de 2018 tenta deixar isso tudo para trás. A página oficial do Palácio de Kensington partilhou este sábado, 29 de dezembro, um vídeo que resume o ano que passou.

Já no discurso de Natal, a rainha Isabel II referiu que terá sido um ano muito "atarefado" com "(…) dois casamentos, dois nascimentos e uma nova criança que está para vir".

A família real teve de facto um ano particularmente ocupado, com o nascimento do terceiro filho de Kate e William em abril, o casamento de Meghan Markle e Harry em maio, o da princesa Eugenie em outubro, e ainda o anúncio da chegada do futuro bebé dos Duques de Sussex. No entanto, 2019 acabou de começar e já conta com mais um casamento real marcado.

Em relação aos rumores relacionados com os supostos conflitos entre os duques de Sussex e os duques de Cambridge, estes têm vindo a diminuir, sobretudo depois da Missa de Natal de 2018 onde todos foram fotografados juntos e bem-dispostos.

Por ordem cronológica, são retratados pequenos e grandes momentos de alegria vividos pelos vários da família real, começando com a terceira gravidez de Kate Middleton e alternando entre momentos dos Cambridge e dos Sussex.

Here are some of our favourite moments from 2018 — thank you to everyone who made this year so special. See you in 2019! pic.twitter.com/2GiUvI7QnX