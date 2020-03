As mil e uma faces de Lady Gaga

Por Máxima, 00:00

Lady Gaga, ou Stefani Joanne Angelina Germanotta, comemora hoje o seu 34º aniversário. Cantora, compositora e atriz, tem-nos mostrado as suas mais diversas facetas, quer através dos seus trabalhos, quer através dos excêntricos looks com que nos tem presenteado ao longo dos anos. Até hoje já arrecadou centenas de prémios, com destaque a um Óscar de Melhor Canção Original por Shallow, em 2019, 13 prémios nos MTV Video Music Awards, 11 Grammys e dois Globos de Ouro.

Gaga começou a tocar piano aos 4 anos de idade e aos 13 já compunha músicas. As suas primeiras atuações foram em Nova Iorque em clubes, quando ainda tinha 18 anos, mas só em 2008 alcançou a fama com o lançamento do seu primeiro álbum The Fame. Em 2013 foi eleita a segunda personalidade mais influente da década pelos leitores da revista norte-americana Time e, em 2015, a Mulher do Ano pela revista Billboard. Em 2019, aventurou-se pelo mundo da Beleza e lançou a sua linha própria de maquilhagem, a Haus Laboratories.