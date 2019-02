A lista completa de vencedores dos Óscares 2019

A principal celebração do cinema norte-americano foi realizada este domingo, 24 de fevereiro. Confira a lista completa dos filmes nomeados e vencedores da 91.ª edição dos Óscares, os Prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas:

MELHOR FILME

Black Panther

BlacKkKlansman: O Infiltrado

Bohemian Rhapsody

A Favorita

Green Book – Um Guia Para a Vida

Roma

Assim Nasce Uma Estrela

Vice

MELHOR REALIZAÇÃO

Spike Lee – BlacKkKlansman: O Infiltrado

Pawel Pawlikowski – Cold War – Guerra Fria

Yorgos Lanthimos – A Favorita

Alfonso Cuarón – Roma

Adam McKay – Vice

MELHOR ATOR

Christian Bale – Vice

Bradley Cooper – Assim Nasce Uma Estrela

Willem Dafoe – À Porta da Eternidade

Rami Malek – Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen – Green Book – Um Guia Para a Vida

MELHOR ATRIZ

Yalitza Aparicio – Roma

Glenn Close – A Mulher

Olivia Colman – A Favorita

Lady Gaga – Assim Nasce Uma Estrela

Melissa McCarthy – Can You Ever Forgive Me?

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO

Mahershala Ali – Green Book – Um Guia Para a Vida

Adam Driver – BlacKkKlansman: O Infiltrado

Sam Elliott – Assim Nasce Uma Estrela

Richard E. Grant – Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell – Vice

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA

Amy Adams – Vice

Marina de Tavira – Roma

Regina King –Se Esta Rua Falasse

Emma Stone – A Favorita

Rachel Weisz –A Favorita

MELHOR GUIÃO ORIGINAL

Deborah Davis e Tony McNamara – A Favorita

Paul Schrader – No Coração da Escuridão

Nick Vallelonga, Brian Hayes Currie e Peter Farrelly – Green Book – Um Guia Para a Vida

Alfonso Cuarón – Roma

Adam McKay – Vice

MELHOR GUIÃO ADAPTADO

Joel Coen e Ethan Coen – A Balada de Buster Scruggs

Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott e Spike Lee – BlacKkKlansman: O Infiltrado

Nicole Holofcener e Jeff Whitty – Can You Ever Forgive Me?

Barry Jenkins – Se Esta Rua Falasse

Eric Roth, Bradley Cooper e Will Fetters – Assim Nasce Uma Estrela

MELHOR MONTAGEM

BlacKkKlansman: O Infiltrado

Bohemian Rhapsody

A Favorita

Green Book – Um Guia Para a Vida

Vice

MELHOR FOTOGRAFIA

Cold War – Guerra Fria – Lukasz Zal

A Favorita – Robbie Ryan

Nunca Deixes de Olhar – Caleb Deschanel

Roma – Alfonso Cuarón

Assim Nasce Uma Estrela – Matthew Libatique

MELHORES EFEITOS VISUAIS

Vingadores: Guerra do Infinito

Christopher Robin

O Primeiro Homem na Lua

Ready Player One: Jogador 1

Han Solo: Uma História de Star Wars

MELHOR MONTAGEM DE SOM

Black Panther

Bohemian Rhapsody

O Primeiro Homem na Lua

Um Lugar Silencioso

Roma

MELHOR MISTURA DE SOM

Black Panther

Bohemian Rhapsody

O Primeiro Homem na Lua

Roma

Assim Nasce Uma Estrela

MELHOR DESIGN DE PRODUÇÃO

Hannah Beachler e Jay Hart – Black Panther

Fiona Crombie e Alice Felton – A Favorita

Nathan Crowley e Kathy Lucas – O Primeiro Homem na Lua

John Myhre e Gordon Sim – O Regresso de Mary Poppins

Eugenio Caballero e Barbara Enriquez – Roma

MELHOR CARACTERIZAÇÃO

Na Fronteira

Maria, Rainha dos Escoceses

Vice

MELHOR GUARDA-ROUPA

Mary Zophres – A Balada de Buster Scruggs

Ruth Carter – Black Panther

Sandy Powell – A Favorita

Sandy Powell – O Regresso de Mary Poppins

Alexandra Byrne – Maria, Rainha dos Escoceses

MELHOR BANDA SONORA

Black Panther

BlacKkKlansman: O Infiltrado

If Beale Street Could Talk

Ilha dos Cães

O Regresso de Mary Poppins

MELHOR CANÇÃO ORIGINAL

All The Stars, do filme Black Panther

I’ll Fight, do filme RBG

The Place Where Lost Things Go, do filme O Regresso de Mary Poppins

Shallow, do filme Assim Nasce Uma Estrela

When A Cowboy Trades His Spurs For Wings, do filme A Balada de Buster Scruggs

MELHOR FILME DE ANIMAÇÃO

The Incredibles 2: Os Super-Heróis

Ilha dos Cães

Mirai

Ralph vs Internet

Homem-Aranha: No Universo Aranha

MELHOR CURTA-METRAGEM DE ANIMAÇÃO

Animal Behaviour

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

MELHOR CURTA-METRAGEM DE LIVE-ACTION

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin

MELHOR FILME ESTRANGEIRO

Cafarnaum, do Líbano

Cold War - Guerra Fria, Polónia

Nunca Deixes de Olhar: A arte não tem identidade, da Alemanha

Roma, do México

Shoplifters: Uma Família de Pequenos Ladrões, do Japão

MELHOR DOCUMENTÁRIO

Free Solo

Hale County This Morning, This Evening

Minding the Gap

Kinder des Kalifats (Of Fathers and Sons)

RBG

MELHOR DOCUMENTÁRIO CURTA-METRAGEM

Black Sheep

End Game

Lifeboat

A Night at the Garden

Period. End of Sentence.