Lady Gaga oferece meio milhão de dólares a quem encontrar os seus cães roubados

Lady Gaga encontra-se em Roma, na rodagem de um filme, o que não foi impedimento para receber trágicas notícias vindas de casa. Esta quarta-feira à noite, por volta das 22h em West Hollywood, Ryan Fischer, 30 anos, o homem responsável por cuidar dos seus três buldogues franceses, de nomes Koji, Gustav Miss Asia, foi alvejado quatro vezes no peito. O ataque com uma arma semiautomática foi realizado por um suspeito do sexo masculino. Os dois primeiros animais de estimação foram roubados. Já Miss Asia fugiu do local e foi, mais tarde, encontrada pela polícia.

O caso encontra-se agora ao encargo do Departamento da Polícia de Los Angeles, pelo que não se sabe quais os motivos do ataque. Suspeita-se que os cães possam ser o alvo, já que se trata de uma raça dispendiosa e bastante procurada, que pode chegar a valer até cerca de 8 mil euros. A polícia acredita ainda na possibilidade de o assaltante não saber que se tratavam de os cães de uma celebridade, como revela o TMZ.

Este site americano de entretenimento e informação revela ainda que a vítima, entretanto hospitalizada, está a recuperar bem. A cantora de 34 anos oferece uma recompensa de 500 mil dólares, algo como 400 mil euros, a quem encontrar os seus animais de estimação. A investigação disponibilizou ainda o email KojiandGustav@gmail.com para quem tiver informações sobre o sucedido.