Ja reparou que estas celebridades não envelhecem?

Paul Rudd celebrou o seu 50º aniversário no último dia 6 de abril e por entre as imensas mensagens de parabéns, muitos repararam que o ator não parece ter envelhecido desde as primeiras vezes que apareceu no pequeno ecrã.

E não é o único: Gwen Stefani, que vai completar 50 anos, parece 20 anos mais nova, Will Smith, Sofia Vergara…. A lista continua e há mesmo celebridades que aparentam estar melhor passado 15 anos do que no seu início de carreira. Já Keanu Reeves é conhecido como o "vampiro de Hollywood" graças a uma teoria que acredita que o ator não envelhece há mais de 30 anos.