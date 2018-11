O estilo de Kate continua a ser mais influente que o de Meghan

Casada com o príncipe William desde 2011, Kate Middleton, é, desde então, considerada uma inspiração de estilo para as mulheres de todo o mundo. No que diz respeito ao seu estilo, a duquesa de Cambridge, continua a ver as peças de roupas que usa, a esgotarem frequentemente. É desta maneira que, sete anos depois de se ter tornado parte da família real britânica, a duquesa continua a ser um ícone, sendo que, Meghan Markle surge logo a seguir.

A Brand Finance, uma consultora britânica, fez um inquérito a 1515 norte-americanos, espalhados um pouco por todo o mundo, e constatou que o “efeito Kate Middleton” ainda está muita presente. E que tanto os duques de Cambridge, como de Sussex, são altamente influentes, em todo o mundo.