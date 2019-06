A duquesa e a rainha estiveram presentes na cerimónia, presidida pela rainha Isabel II, que todos os anos homenageia quem que se destaca por seus serviços prestados ao público.





Ao lado dae da, a mulher de William escolheu um design de uma das suas criadoras favoritas,: um casaco branco com detalhes em renda preta à volta do colarinho e ao longo da silhueta. Kate combinou o casaco com uns pumps de pretos da Prada , um chapéu da mesma cor e ainda uns brincos com pérolas que pertenceram à princesa A Order of the Garter Service é uma ordem militar de cavalaria britânica, fundada porem 1348.aproveitou o momento para publicar uma carta de apoio à Children's Hospice Week, semana nacional de conscientização organizada pela Together for Short Lives, uma instituição que dá apoio a crianças que necessitam de cuidados paliativos. "Os hospitais pediátricos são templos vitais para aqueles que estão a passar por momentos difíceis. Ajudam as famílias e os cuidadores a construir memórias que são emotivas, felizes e muitas vezes cheias de gargalhadas", começou por escrever. "Seja através de brincadeiras específicas para o aprofundamento das relações entre as crianças e as suas famílias, ou através da arte e da musicoterapia, que ajudam os jovens a expressarem os seus pensamentos e sentimentos", acrescentou.