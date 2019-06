Victoria Beckham usa vestido igual ao de Meghan Markle

Optando pela simplicidade, Victoria Beckham apostou num vestido branco estampado com correntes e inspirado nos anos 70. Combinou-o com uns stilettos fúcsia e com brincos e maquilhagem em tons de terra.

O look não é novo: Meghan Markle já tinha escolhido o mesmo vestido para a celebração do Dia da Commonwealth, que se assinalou a 24 de maio, quando a duquesa ainda estava grávida de Archie. No entanto, a combinação da duquesa foi diferente, pois combinou o vestido com um casaco branco e um chapéu da mesma cor.

A cerimónia de casamento de Sergio Ramos com a apresentadora Pilar Rubio teve um dress code diferente do habitual, pois os convidados foram previamente avisados de que não poderiam usar as cores vermelho, laranja, verde, rosa ou branco. Não foi só Victoria que fugiu a esta regra – a socialite Naty Abascal vestiu-se totalmente de cor de rosa, incluindo o chapéu.