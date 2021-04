O segredo para a reconciliação de William e Harry está na família

William e Harry estão de costas voltadas há muito e terão sido várias as situações que contribuíram para a deterioração da relação entre os dois. Para William, o afastamento oficial do irmão enquanto membro sénior da monarquia britânica e a recente (e polémica) entrevista que Harry e Meghan deram a Oprah foram golpes demasiado duros. Já Harry não poupou nas críticas à família real durante a conversa com a apresentadora norte-americana e admitiu o que já se suspeitava: a relação entre os irmãos já não é a mesma.

Agora, com o regresso temporário do príncipe Harry ao Reino Unido, todos os olhos, tanto do público como da comunicação social, estiveram postos neste reecontro. Kate Middleton também parecia consciente do mesmo e durante o funeral do príncipe Philip, no último sábado, 17 de abril, privilegiou, de certa forma a proximidade entre os dois, com a elegância e tato que lhe são característicos.

Apesar de terem caminhado no cortejo fúnebre com o primo Peter Phillips entre eles, os irmãos, juntamente com Kate Middleton foram vistos a trocar umas palavras com o Arcebispo de Canterbury, enquanto deixavam a Capela de São Jorge. Depois, pelo caminho até ao Castelo de Windsor, a duquesa de Cambridge diminuiu a passada para deixar os irmãos continuarem a conversar sozinhos. Um gesto que não passou despercebido.

A duquesa de Cambridge no funeral do príncipe Philip Foto: Getty Images

Meghan Markle não esteve presente - por motivos relacionados com a gravidez, a duquesa de Sussex ficou nos EUA com o primogénito Archie - o que talvez tenha dado mais espaço a esta aproximação.

Recorde-se que Kate, William e Harry formaram desde sempre um trio bastante unido. A duquesa de Cambridge parece ter deixado de lado a tensão em relação à revelação de Meghan Markle a Oprah quanto à discussão que as opôs e parece comprometida a unir a família. Poderá ser Kate o elo de ligação que faltava a William e Harry? É possível que sim, mas esperemos para ver.